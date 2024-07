Poskusil se je skriti, a zaman. Ubili so ga in raztrgali na koščke

Črni labod mnogim najprej vzbudi asociacijo na psihološki triler Black Swan režiserja Darrena Aronofskyja iz leta 2010, le redke pa spomni na ptico, ki jo lahko najdemo tudi pri nas. O tem sta se prepričala izkušeni pedagog in fotograf Vilibald Marič, ki jih ima že krepko čez osemdeset, in njegov vnuk. Pred časom sta se odpravila na tradicionalni jutranji safari, tokrat je bila ciljna točka jezero oziroma gojitveni ribnik Komarnik pri Hrastovcu nedaleč od Lenarta. Splačalo se jima je! Naletela sta namreč na nekaj, kar je na našem območju silna redkost – na črnega laboda.

Črni labod je vrsta, ki je avtohtona v Avstraliji, drugod po svetu pa jo je raznesel človek kot okrasno ptico.

Na tradicionalnem jutranjem safariju ga je čakalo presenečenje. FOTO: Vilibald Marič

Čudovita ptica, ki naj bi jo imeli ponekod v zavetiščih, živela pa naj bi v Krajinskem parku Sečoveljske soline, Parku prostoživečih živali Destrnik in mogoče še kje, se je začela kot prava manekenka nastavljati fotografskemu objektivu. Dva dni pozneje, ko se je Marič, velik ljubitelj narave in vsega živega, vrnil na Komarnik, je bil črni labod spet tam.

Vilibald Marič je izkušeni fotograf in velik ljubitelj narave. FOTO: Vilibald Marič

Pobegnil iz ujetništva

Tilen Basle iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije nam je povedal, da črni labod na jezeru Komarnik sicer ni popolna novost: »Če se prav spomnim, je bil opažen že pred mesecem ali dvema, očitno pa se tam zdaj stalno zadržuje. To je sicer vrsta, ki je avtohtona v Avstraliji, drugod po svetu pa jo je raznesel človek kot okrasno ptico. Osebek na Komarniku je zatorej ptica, ki je pobegnila iz ujetništva in zdaj takole vandra po Evropi. To ni prvi takšen primer, v Sloveniji se občasno pojavlja tudi na nekaterih drugih lokacijah.«

Darilo bogov

V daljni Avstraliji, kjer so bili labodi običajno beli, se je nekega dne pojavil edinstven črni labod. Njegovo perje je bilo temno kot noč, a kljub temu je bil eden najlepših in najbolj izjemnih labodov, kar so jih kdaj videli.

Govori se, da je bil črni labod posebno darilo bogov avstralskim staroselcem, ki so živeli v deževnem gozdu. Znan je bil po čudovitem petju in izjemni eleganci, ki je navdušila vse. Vendar so ljudje sčasoma postali ljubosumni na njegovo lepoto in so se odločili, da ga bodo ubili, da bi se znebili njegovega božanskega vpliva. Ko so se odpravili na lov, je črni labod zaznal njihovo zlobno namero in se poskusil skriti, a zaman. Ubili so ga in njegovo perje raztrgali na koščke.

Ko so se staroselci vrnili domov in odkrili, kaj so naredili, so bili obupani. Sramovali so se svojega dejanja in želeli so si, da bi se lahko vrnili v času in preprečili uboj laboda. Takrat pa se je zgodil čudež. Ko so se kosi perja spet združili, se je črni labod znova pojavil, a še bolj čudovit in še bolj mogočen kot prej. Od takrat je bil za staroselce simbol obnovljene lepote in upanja. Legenda pravi, da ima posebno moč in da lahko pomaga pri spopadanju z žalostjo in obupom. In če ga slišite peti v gozdu, naj vas njegova pesem navdihne z upanjem in optimizmom.