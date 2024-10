Poostren policijski nadzor nad pešci in vozniki! Jeseni in pozimi so bolj ogroženi

Jutri bodo na območju PU Maribor v sklopu akcije »Bodi viden, bodi previden«, potekale poostrene aktivnosti za zagotavljanje večje varnosti pešcev in nadzor nad kršitvami pešcev in voznikov, ki ogrožajo pešce, so sporočili s policijske uprave Maribor.

»Pešci še vedno ostajajo ena izmed varnostno najbolj izpostavljenih kategorij prometnih udeležencev. Najpogosteje so žrtve prometnih nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil, predvsem zaradi ogrožanj pešcev na prehodih za pešce,« so zapisali v sporočilu za javnost.

»Zanemariti ni mogoče tudi prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev (npr. neoznačitev in nepravilna hoja izven naselij ter nepravilno prečkanje cest v naseljih),« dodajajo.

Varnost pešcev je najbolj ogrožena v jesenskih, zimskih mesecih in v zgodnjih spomladanskih mesecih, ko so pešci v večjem obsegu udeleženi v cestnem prometu v časovnih intervalih, ko je vidljivost slabša.

Stanje prometne varnosti pešcev se je na območju Policijske uprave Maribor v obdobju januar–september 2024, kljub manjšemu številu udeleženih pešcev v prometnih nesrečah, glede na posledice poslabšalo. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 66 ali 7 % manj pešcev, od katerih sta 2 umrla, 16 se je hudo telesno poškodovalo in 47 lahko telesno poškodovalo.

Najpogostejši vzrok prometnih nesreč z udeležbo pešcev je bilo neupoštevanje pravil o prednosti. Sledijo vzroki, kot so neprilagojena hitrost, premiki z vozilom in nepravilnosti pešcev, navajajo.

Najbolj ogroženi jeseni in pozimi

»V okviru poostrenih aktivnosti za zagotavljanje večje varnosti pešcev, ki na območju Republike Slovenije potekajo od 14. do vključno 20. oktobra 2024, bomo na območju Policijske uprave Maribor, v petek, 18. oktobra 2024, izvajali poostren nadzor cestnega prometa nad kršitvami pešcev in vozniki, ki ogrožajo pešce. Prav tako bomo v poostrenem nadzoru poudarek namenili tudi ugotavljanju kršitev voznikov lahkih motornih vozil,« so sporočili mariborski policisti.

»Ker se zavedamo, da lahko za svojo varnost največ storijo udeleženci cestnega prometa sami,« le-tem svetujejo naslednje:

Voznikom:

upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost (posebej pozorni bodite pred prehodi za pešce, ki niso opremljeni s svetlobnimi prometnimi znaki);

hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve hitrosti;

na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno (pred šolami, v naseljih);

izven naselij vozite po sredini prometnega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču;

posebej pozorni bodite na pešce ob pogojih slabše vidljivosti (npr. megla, zgodnji jutranji, večerni in nočni čas).

Pešcem: