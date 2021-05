Pomembna novost pri vinjetah še letos: ne bo vezana na koledarsko leto

Dars je s slovaškim Skytollom sklenil pogodbo za uvedbo sistema elektronske vinjete za osebna vozila. S tem so začeli teči pogodbeni roki, Dars in Skytoll pa si jih bosta prizadevala skrajšati, da bodo uporabniki s 1. decembrom že imeli možnost nakupa e-vinjete, so sporočili iz Darsa.



Sistem bi moral po prvotnih načrtih začeti delovati 1. decembra letos, a so roki po Darsovih pojasnilih vezani na datum podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem, ki je bil predviden za najpozneje 1. marca. »Zaradi pritožb neizbranih ponudnikov se je ta datum zamaknil, kar pomeni, da bodo nadaljnji postopki in roki za vzpostavitev projekta sedaj predmet pogovorov z izbranim izvajalcem,« so zapisali v sporočilu za javnost.



Skytoll bo v sodelovanju z Darsom naredil vse, kar je v njegovi moči, da določene roke skrajša in da bo sistem elektronske vinjete vzpostavljen do 1. decembra 2021- Pri tem bo obstoječa letna vinjeta v obliki nalepke za 2021 ostala veljavna do 31. januarja 2022.

Sprememba pri obdobju veljavnostu vinjete

Elektronska vinjeta se sicer po vsebini ne bo bistveno razlikovala od zdajšnje vinjete v obliki nalepke in bo ohranila enak princip cestninjenja, tako da ne bo šlo za cestninjenje po prevoženi razdalji. Sprememba pa bo pri obdobju veljavnosti vinjete, saj bo ta veljala 12 mesecev od datuma nakupa in ne bo več vezana na koledarsko leto.



Njen nakup bo mogoč s spletno aplikacijo ali na dosedanjih prodajnih mestih vinjet (bencinski servisi, različni trgovci). Za vsa vozila nosilnosti do 3,5 tone bodo ostale kategorije vinjet enake: letna, mesečna (oziroma polletna za enosledna motorna vozila) ter tedenska. Ob odjavi vozila iz prometa pa bo možno pridobiti tudi povračilo neizkoriščene vrednosti letne vinjete, so še pojasnili.

