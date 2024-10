Pomagajo že 120 let: PGD Polzela opravi več kot 30 intervencij na leto

Letošnje praznovanje dneva gasilcev Gasilske zveze Žalec so združili s praznovanjem 120 let delovanja PGD Polzela. Prireditve, ki sta jo skupaj pripravila GZ Žalec in PGD Polzela, se je udeležilo več kot 400 gasilk in gasilcev.

Začela se je s slavnostnim prihodom osrednjega gosta, predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenjaka, v spremstvu predsednika GZ Žalec Milana Pustoslemška in županov, županje in podžupanov občin Žalec, Vransko, Braslovče in Polzela. Za tem sta na prizorišče prikorakala častni vod in vod praporščakov s prapori 32 gasilskih društev GZ Žalec. Uvodni pozdrav je imel Pustoslemšek, v imenu gostitelja vseh štirih občin pa je spregovoril župan Občine Polzela Jože Kužnik, ki je društvu čestital ob 120-letnici uspešnega delovanja.

Predsednik Gasilske zveze Žalec je pozdravil zbrane.

Zadnja leta je vse več intervencij povezanih z vremenskimi ujmami.

Mladi se urijo

Trenutno je v PGD Polzela včlanjenih skoraj 150 gasilcev vseh starostnih kategorij. Najmlajši člani pridno vadijo in se udeležujejo različnih dejavnosti, prilagojenih njihovi starosti in zmogljivostim. Operativni gasilci med 18. in 65. letom starosti, ki imajo opravljena tudi ustrezna izobraževanja za delo z gasilsko tehniko, na leto opravijo od 30 do 45 intervencij, med katerimi jih je zadnja leta vse več tehnične narave, številni so tudi dogodki, povezanih z različnimi vremenskimi ujmami.

Prihod praporov na prireditveni prostor pod šotorom

Slavnostni govornik je bil predsednik Gasilske zveze Slovenije.

Slavnostni govornik je bil predsednik GZS, ki je gasilcem izrazil hvaležnost za poslanstvo, ki ga opravljajo, podelil je tudi odlikovanja za posebne zasluge, ki so jih prejeli: Peter Jager, gasilski častnik II. stopnje, 49 let član PGD Letuš, Anton Laznik, nižji gasilski častnik II. stopnje, 55 let član PGD Grajska vas. Janko Lupše, višji gasilski častnik II. stopnje, 45 let član PGD Levec. Branko Novak, gasilski častnik II. stopnje, 40 let član PGD Velika Pirešica, Jože Stiplošek, gasilski častnik II. stopnje, 51 let član PGD Žalec, Boštjan Šalamon, gasilski častnik II. stopnje, 35 let član PGD Gomilsko, srebrno plaketo z vgravirano letnico pa je prejelo PGD Polzela, prevzel jo je njegov predsednik Ivan Kotnik.

Program prireditve je povezovala Dada Prašnikar, za glasbeno spremljavo so skrbeli člani Pihalnega orkestra Cecilija Polzela. Prireditev se je končala z veliko gasilsko veselico pozno v noč.