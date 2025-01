Pomagajo vinski vitezi: treba je zmoliti tudi kak očenaš (FOTO)

Pravilna rez vinske trte je izjemno pomembna za boljši pridelek, zato ne preseneča, da pri tem opravilu pomagajo vinski vitezi. Tako so skupaj z vinogradniki pripravili rez in blagoslov vinske trte tudi v Lendavskih goricah, kjer domuje Hiša vina Cuk, pri vitezu Ludviku Cuku. Zbrali so se seveda na god sv. Vincencija, turobno vreme pa jih ni vznejevoljilo.

Na tokratni rezi, ki jo je opravil madžarski vinski vitez dr. Palfi Deneš, so se zbrali prijatelji z obeh strani meje, slovenske vrste je zastopalo Pomursko omizje Slovenskega reda vitezov pod vodstvom konzula Zlatka Boraka, pridružili pa so se številni ljubitelji vina. Še pred rezom je trte v Cukovem vinogradu in v okolici blagoslovil župnik iz madžarskega kraja Tornyiszentmiklós, ki je tudi narezal klobase in slanino, kot je bil nekoč običaj, za vinogradniško malico. Vinogradnikom z obeh strani meje je zaželel obilen pridelek in jih podučil, da morajo za dobro letino zmoliti tudi kakšen očenaš.

Vitezi z obeh strani meje delujejo skupaj za promocijo vina.

Brez tradicionalnega prekmurskega bograča ni šlo.

Le ena od desetih Praznik sv. Vincenca 22. januarja na skrajnem severovzhodu države po večini imenujejo vincencovo, v vzhodnem predelu Slovenije in v sosednji Hrvaški vincekovo, povsod pa pomeni začetek del v vinogradih. V celinskem delu Hrvaške se vinogradniku celo zaželi srečno novo vinogradniško leto. Ne glede na vremenske razmere se vinogradnik takrat v spremstvu prijateljev odpravi v vinograd, kjer poteka obred odprtja nove sezone del v vinogradu. Nobena kmetijska panoga ni toliko odvisna od vremena ali božje volje kot ravno vinogradniška, to velja že od nekdaj. Statistika pravi, da je od desetih trgatev le ena vrhunska. Zato so vinogradniki na vincencovo polni upanja, želja in molitev.

»Na dan sv. Vincencija po starem kmečkem verovanju prehajamo v drugo polovico zime. Takrat je kmet pogledal, koliko ima še krme, da bo živina preživela. Vinogradnik pa je šel v vinograd in iz trsa odrezal rozgo ter jo dal na toplo, da je pognala poganjke. Po poganjkih je ugotavljal, kakšna bo vinska letina,« je razložil konzul Borak in dodal: »Če na vincencovo trto sonce greje, potem se v jeseni ob dobrem pridelku vinogradnik zadovoljno smeje.«

Prvo opravilo

Rez vinske trte je predstavil strokovnjak, sicer nekdanji dolgoletni direktor Radgonskih goric, vinogradnik in vinski vitez Franc Škrobar: »Vem, da vsi, ki ste tukaj in imate zasajeno vinsko trto, obvladate rez, pa vendar je treba posebno strokovno obrezati mlado in starejšo trto.« Ob tem je eden najstarejših slovenskih vinskih vitezov dodal, da je rez prvo in najpomembnejše opravilo v vinogradu, in če to opravimo, kot je treba, bo tudi jesen bogata, kleti pa polne kakovostne kapljice. Tudi splošno mnenje zbranih poznavalcev je bilo, da je vinski letnik najbolj odvisen ravno od kakovostne rezi.

Blagoslov je dal tudi župnik iz sosednje države.

Vsaka rez prinese nova spoznanja.

Posebno pozornost je treba nameniti zdravju in rasti. »Obrezati trto ni popolnoma preprosto, to je zahtevno opravilo, ki ga ni dobro prepustiti vsakemu, saj lahko s tem naredimo veliko škode, zato pravi vinogradniki to delo najraje opravimo kar sami. Vincencovo je prelomnica, ko je ta prvi del zime mimo in se seveda dan daljša. To so že prvi pogoji, ko se gre lahko v vinograd. Trta je takrat tudi dozorela in pripravljena za obdelavo, da lahko, kot pravimo, spustimo kri vinogradu,« je še dejal Škrobar.

Pravilno rez je prikazal madžarski vinski vitez.

»Poslanstvo viteštva je, da poskušamo pomagati pri promociji slovenskih vin doma in v tujini, saj imamo vrhunska vina, nekaj pa morajo vinogradniki tudi sami doprinesti za promocijo svojih vin, ki so odlična, a jih ne znajo vedno ponuditi trgu po pravični ceni,« je še ocenil Borak in pristavil, da druženje na vincencijevo eno leto poteka v Sloveniji, drugo leto pa na Madžarskem. Prihodnje leto bo torej pri sosedih.

Gostitelj Ludvik je ponosen na svoja vina.

Vsaka rez prinese nova spoznanja, ki jih želijo v društvu prenesti na člane. Ob koncu je treba trto tudi zaliti, sledi seveda zdravica. Če gre verjeti starim rekom, torej, se nam letos spet obeta obilna letina, tako da bodo trte znova bogato obrodile, čeprav ni bilo veliko sonca. Sv. Vinko je sicer eden od petih zapovedanih vinogradniških praznikov s točno zapovedanim obredom. Tudi če je globok sneg ali pa blato, se moramo podati do trsa. Lastnik odreže nekaj rozg, po navadi tri s po tremi poganjki, in jih postavi na okno v hiši. Ko rozge poženejo, ugiba, kakšna bo letina. Obrezani trs obredno poškropijo oziroma krstijo s starim vinom in nanj obesijo klobasice, ki simbolizirajo željo po plodnosti in dobro letino ...