Pomagajo učencem v stiski

Že tretje leto zapored so člani spletnega klepetalnika, ki je nastal pod okriljem lokalnega podjetnika in dobrotnika Mihe Legina, uspešno zaključili dobrodelno akcijo zbiranja nujnih potrebščin za grosupeljske šolarje. Miha je na Klepetu Grosuplje, ki ima že 6500 članov, spet povezal domačine, ti pa so za otroke ene največjih šol v Sloveniji zbrali več kot 500 pripomočkov. Od zvezkov, barvic in peresnic pa vse do torb in delovnih zvezkov. Potreb je vsako leto več, zato tudi šola rada pristopi k akciji za pomoč socialno ogroženim učencem.

S podarjenimi potrebščinami bodo mnogi lažje začeli šolsko leto.

»Povabilu sta se odzvali OŠ Šmarje - Sap ter Louisa Adamiča z vsemi podružničnimi enotami. Z Brinja pa so sporočili, da imajo vsega dovolj in da ničesar ne potrebujejo. Na preostalih dveh šolah so si bili enotni, da bo akcija več kot dobrodošla, saj so se šolske potrebščine in delovni zvezki tako podražili, da so v stiski tudi tisti, ki morda lani še niso bili. Na začetku akcije niti ni kazalo tako obetavno, prve dni je bil odziv slab in zbrano res malo stvari. Potem pa se je predvsem po zaslugi nekaj posameznikov, ki so donirali cele škatle, zbralo kar nekaj stvari,« je povedal Miha Legin, ki je na obe šoli odpeljal poln prtljažnik robe.

Akcija je v teh letih naletela na pozitiven odziv tudi med starši, nekateri so resnično hvaležni za pripomočke, ki si jih težko privoščijo, je dobrotnik prejel sporočilo grosupeljske ravnateljice Janje Zupančič, ki se poslavlja od mandata, vendar pa Miha upa, da bo tudi njena naslednica nadaljevala tradicijo obdarovanja ob začetku šolskega leta.

500 pripomočkov so donirali.

»Čez dober mesec pa se začnejo že priprave na božično-novoletno akcijo zbiranja daril. Tu je dela in organizacije še več. Po novem letu pa se bo malce umirilo. Razen če ne bo vpadlo vmes kaj nepričakovanega, kot se je že zgodilo; donirali smo drva družini, podarili avto mami samohranilki.«