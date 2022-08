Polonco na sprehodu napadel pes: Lahko bi se končalo tragično (FOTO)

Bralka Polonca se je obrnila na nas z zgofbo, ki jo je tudi podrobno opisala. Na sprehodu s psičkom ju je napadel pes, ki ni bil na povodcu:

»Zgodilo se je v nedeljo, 7. avgusta v kraju Šentjakob pri Črnučah, ko sta skrbnica in pes odšla na jutranji sprehod. V vasi pri župnjijski cerkvi Sv. Jakoba ju je iznenada izza hrbta napadel pes. Gospa je poskušala psa ločiti, saj je prišlo do napada, kjer je pes napadec napadel njenega psa ki je bil na povodcu, direktno v predel vratu. Ker skrkbnika psa napadalca ni bilo nikjer, je gospa pričela z glasnimi kriki "stoj", "spusti", in pri tem posegati po psu napadalcu, ki je imel oprsnico, tako da ga je lažje vlekla s svojega psa in da je pes napadalec izgubil stik s tlemi.

Po glasnem vpitju se je šele čez nekaj časa pojavil lastnik psa napadalca, ki je vpil, da ima psa pod nadzorom in izrekel tudi nekaj groženj. Psa je skrbnica, ki je bila poškodovana tudi po nogah, uspešno rešila ravno zaradi znanja ki ga ima in ker ve, kako v takih primerih odreagirati. Lahko pa bi se končalo bolj tragično. Kasneje so prišli tudi očividci, ki so bili pripravljeni podati izjavo Policiji, ki je bila o dogodku obveščena in zadevo preiskuje.«

Poškodbe napada. FOTO: Polonca Zajc

Kot je še zapisala v Črnučah pri Ljubljani tako kmetje in pridelovalci hrane za ljudi in krme za živali, že nekaj let opozarjajo, da naj imajo skrbniki svoje pse na povodcu. Seveda to pomeni, da ga imajo pod kontrolo in da bodo tudi videli, kdaj pes blati in bodo njegove iztrebke tudi pobrali.

FOTO: Polonca Zajc

