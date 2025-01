Poljska se pripravlja na možen ruski napad: na meji gradijo jarke in pripravljajo mine

Poljska je lani začela vzpostavljati projekt Vzhodni ščit za zaščito 800 kilometrov svoje vzhodne meje pred morebitnim napadom Rusije ali Belorusije. Projekt, ocenjen na 2,5 milijarde evrov, naj bi bil zaključen do leta 2028. Na meji z Belorusijo že stoji ograja za preprečevanje nezakonitih migracij.

Vodja projekta Stanislaw Czosnek je poudaril, da je vzhodna meja Poljske tudi meja EU in Nata, zato gre za ključni obrambni ukrep. Načrt vključuje ukrepe za omejevanje mobilnosti sovražnih sil, izboljšanje mobilnosti poljske vojske in zaščito civilnega prebivalstva. Na meji bodo izkopani protitankovski jarki, postavljene betonske ovire in nameščene protitankovske mine ob neposredni grožnji. Fizične ovire bodo vzpostavljene na 500 kilometrih meje, medtem ko bo oprema na zasebnih zemljiščih shranjena za uporabo v primeru konflikta.

Na meji z Belorusijo je že postavljena 186-kilometrska kovinska ograja in 247-kilometrska elektronska prepreka z nadzornimi kamerami ter brezpilotnimi letalniki. Poleg tega so uvedli 60-kilometrsko tamponsko območje, kjer je vstop brez dovoljenja prepovedan. To je prispevalo k zmanjšanju števila nezakonitih prehodov meje. Mejni prehodi z Belorusijo so delno zaprti zaradi migracijskega pritiska, za potniški promet je odprt le prehod pri Terespolu, za tovornega pa prehod Kukuryki.