Policisti in kriminalisti opozarjajo na odklonska ravnanja mladostnikov (FOTO)

Policijska uprava Maribor je v prostorih Narodnega doma organizirala 21. strokovni posvet Mladi in kriminal. Letošnje srečanje so posvetili generaciji Z in odklonskim ravnanjem mladih. Poudarili so vlogo policistov, ki lahko nudijo pomoč in podporo mladim ter jim pomagajo sprejemati odgovorne odločitve.

Kot je povedala Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor, so s posvetom, kateremu je prisluhnilo več kot 300 udeležencev, želeli osvetliti vpliv družbe na ravnanje mladih, govoriti o vplivu epidemije na povečano rabo elektronskih naprav ter poudariti, kaj lahko družba in odgovorne službe storijo za zmanjšanje deviantnih ravnanj. Mladi danes odraščajo v svetu, ki se hitro spreminja, obkroženi so z digitalnimi tehnologijami in različnimi izzivi, in ob raznolikih pritiskih ter vplivih, ki jih prejšnje generacije niso poznale.

FOTO: Arhiv PU Maribor

Izmenjava izkušenj in mnenj o tej problematiki, predstavitev aktualnih spoznanj različnih strokovnjakov prinaša dragoceno priložnost, da skupaj naslovimo tako široko in kompleksno področje. Pri vsem te, kot so poudarili, ne morejo mimo vloge policistov, a ne tiste represivne, pač pa vloge policistov kot pomembnih akterjev v skupnosti, tistih, ki lahko s svojim ravnanjem in preventivnimi aktivnostmi, nudijo pomoč in podporo ter mladim s svojim delovanjem pokažejo kako sprejeti pametne in odgovorne odločitve.

Vpliv družbe

Zato je dobro, da se je na posvetu namenjenem generaciji Z in odklonskim ravnanjem mladih, ki ga podpira tudi Mestna občina Maribor, udeležilo toliko poslušalcev, ki so med drugim prisluhnili predavanjem strokovnjakov dr. Andreju Perku, Borutu Maroltu, dr. Andreju Natererju in dr. Mihi Šepcu. Strokovna vodja posveta in vodja Skupine za mladoletniško kriminaliteto na PU Maribor Simona Lilek je ob tem dejala: »Dejstvo, da se nas je zbralo kar 300, kaže na to, da si želimo znanja in informacij o mladih, torej o generaciji Z. Osvetliti želimo vpliv družbe na deviantna ravnanja mladih, tudi ob posledicah epidemije in s tem povezano večjo rabo elektronskih naprav, pa tudi to, kaj lahko kot družba in odgovorne službe naredimo za zmanjšanje deviantnih ravnanj.«

Ob tej priložnosti so zbrane nagovorili podžupan MO Maribor dr. Samo Peter Medved, direktor PU Maribor Beno Meglič in namestnik generalnega direktorja policije mag. Robert Ferenc. »Različne preizkušnje lahko močno zaznamujejo mlade, še preden zakorakajo v dobo odraslosti. In na poti odraščanja mladostniki vstopajo v stik z različnimi institucijami in zaposlenimi. Policisti se sami seveda ne moremo spopasti s tako kompleksno in široko problematiko, lahko pa se povežemo s partnerji, ter skupaj z vami naslovimo marsikateri problem, morda celo preprečimo kakšno dejanje ali pa omilimo posledice dejanj. Zavedamo se, da mladi še iščejo svoj prostor pod soncem, da se še razvijajo, odraščajo, spoznavajo zakonitosti družbe in okolja, v katerem živijo. Da bi pravočasno prepoznali tveganja, ki jih ogrožajo ter jim na tej poti pomagali, pa moramo stopiti skupaj. In zato je posvet Mladi in kriminal pomemben, saj krepi naše sodelovanje ter prizadevanja za skupen cilj, to je ustvarjanje okolja, ki mladim ponuja priložnosti za pozitiven razvoj,« je med drugim povedal direktor PU Maribor Beno Meglič.

Ključni korak k boljši prihodnosti

Namestnik generalnega direktorja policije mag. Robert Ferenc je ob tem dodal: »V policiji se seveda vedno z vso resnostjo odzovemo na vse prijave. Naša temeljna naloga je obravnavati prekrške in kazniva dejanja in zagotoviti varnost žrtvam. A vendarle policija pride na vrsto šele takrat, ko je škoda že storjena. Zato si želimo v prvi vrsti takšna ravnanja preprečevati in jih ustaviti še preden pride do posledic, ki bi jih žrtev čutila celo življenje. Policija je na področju preventive med mladimi zelo aktivna, z vzgojno-izobraževalnimi zavodi izvajamo aktivnosti za otroke, njihove starše in tudi zaposlene v šolah. Izvajamo številne projekte na tem področju, sodelujemo pa tudi v projektih drugih ministrstev, predvsem z Ministrstvom za digitalno preobrazbo in Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje. Ves čas stremimo tudi k razvoju ustrezne zakonodaje, prilagajamo svoja pooblastila in načine policijskega dela, da bi učinkoviteje nagovorili problematiko deviantnih ravnanj med mladimi.«

Podžupan MO Maribor, kjer podpirajo izvedbo strokovnega posveta, dr. Samo Peter Medved pa je med drugim dejal: »Posvet, kot je današnji, je ključni korak k boljši prihodnosti. Naša odgovornost je, da mladim omogočimo pogoje za varno in zdravo odraščanje, jim nudimo podporo, zagotovimo orodja, da bodo sprejemali prave odločitve. Taki posveti so dobrodošli - da začnemo govoriti o preventivi, vzgoji, izobraževanju, podpori. Da poiščemo načine, kako v mladih prepoznati potencial, ne tveganja. S takimi dogodki gradimo temelje za bolj vključujočo, varno in uspešno družbo. Hvala vsem, ki ste pripravljeni prispevati svoje znanje, čas in energijo za reševanje te pomembne problematike.«