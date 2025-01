Policista med odvrženimi smetmi našla potni list in kuverte z naslovom? (FOTO)

Čeprav občina Gornja Radgona ima preko izvajalca, domačega Javnega podjetja Komunala Radgona, odlično organizirano službo za ravnanje z odpadki, se pogosto znajdejo domačini (ali pa tudi kdo drug), ki svoje odpadke, namesto na brezplačen zbirni center, ki deluje trikrat tedensko, odpelje v naravno okolje.

In tako je bilo tudi v teh prazničnih dneh, ko je neznanec kar zajeten kup različnih kosovnih in drugih odpadkov odvrgel kar v obcestni jarek v bližini reke Ščavnice, na relaciji Stavešinci – Spodnji Ivanjci, v občini Gornja Radgona. Naravovarstvenik Simon Veberič s Stavešinskega Vrha, ki se tudi poklicno ukvarja z ekologijo, ne more razumeti, da so nekateri tako malomarni. »Če si že enkrat naložil robo na prikolico, jo prosim odpelji v zbirni center in ne v naravo!« poudarja Simon. »Morda se bo kdo spomnil, da je včeraj kak sosed kaj podiral in pospravljal notranjost hiše. Med odvrženim so tudi trojna notranja lesena vrata s steklom, revije Pil, star veliki zemljevid, cvrtnik,.. Ampak čisto mogoče, da je to pripeljano iz kakega drugega okraja. Menda sta policista našla med smetmi potni list in kuverte z naslovom ... Saj več ne veš kaki vzgojni moment bi bil najbolj smiseln. Ja, velike nesnage in pujsi!«

Ob tem Gregor dodaja: »Upam, da bo kdo od odgovornih ukrepal. Ne morem verjeti, kaj se to dandanes dogaja. Ampak ti isti ljudje bi ravnali drugače, če bi kdo na njihovo zemljo vsipal to nesnago! Oprosti mojim besedam, ampak ti ljudje so nesnage ...«