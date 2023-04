Policist Robert se spominja: Namesto vozniškega dovoljenja mi je pokazal lovsko puško in ustrelil

»Trideset let je minilo. 17. 4. 1993 sem kot mlad policist na policijski postaji Krško ustavil voznika neregistriranega vozila, ne vedoč, da se v njem prevaža vinjen domačin brez vozniškega dovoljenja. Vzrok za poskus morilskega pohoda je bila vročena pošta s strani sodnika za prekrške zaradi povratnih kršitev predpisov v prometu. Kazen, ki je ni sprejel kot opomin za svoja dejanja, je pripisal policistom ... podal se je na lov in v tistem naletel na dva mlada policista. Začelo se je maščevanje. Namesto vozniškega dovoljenja mi je pokazal lovsko puško in s treh metrov nisem imel možnosti uiti krogli. Zadela me je v desno roko in desni bok ... Bolečina ... Kri ... Na koncu mi je sreča podarila še eno možnost, možnost preživetja.«

Tako je svojo izkušnjo v drugem letu službovanja na policiji opisal policist Robert Zajc, ko ga je pri 22 letih v Krškem ustrelil voznik modrega fička, ki je vozil brez registrskih oznak. Zgodilo se je točno na današnji dan pred 30 leti. Voznik je mladega policista pustil sredi ceste in odpeljal. Zajc je imel srečo v nesreči – zdravnik, ki ga je operiral, je povedal, da bi umrl, če bi ga zadelo v prsi. Strelec se je zatem s svojim dejanjem še pohvalil v gostilni, a mu ni nihče verjel. »V gostilni je rekel: 'Zdaj pa grem in bom enega policista ustrelil.' Mislili so, da se šali. Ko se je vrnil, je povedal, da je že enega in da bo še enega.« Zajc je mislil, da ga je ubil, a je na srečo po več mesecih okrevanja preživel. Danes je zaradi tega 30-odstotni invalid.

Zajc je kljub slabi izkušnji ostal zaposlen v policiji, kasneje je postal bombni tehnik in vodnik policijskih psov. Boleča izkušnja ga je ponesla tudi v sindikalne vode, kjer je želel pomagati drugim. V karieri se mu je zgodilo marsikaj. Ob opisani izkušnji je preživel še napad s sekiro, posredoval pa je tudi ob napadu z motorno žago na državni zbor, kjer je onesposobil napadalca. Več o tem lahko preberete tukaj.

Tokrat je ob obletnici napada opozoril na to, kako malo so vredni uniformirani policisti. Sodišče je namreč napadalcu, ki ga je ustrelil z lovsko puško, izreklo dve leti zapora. Potem pa si je moral še sam zagotoviti odškodnino, in sicer tako, da je tožil. »Pravilnikov o poklicnih boleznih takrat še ni bilo. Sedaj, leta 2023, je, ja, res je, enako. Še vedno ni pravilnika o poklicnih boleznih, še vedno je treba tožiti za odškodnino, zdaj pa nimamo niti bonificirane dobe več, grozi nam izguba dodatka za stalnost ...« je zapisal Zajc in dodal: "Kapo dol vsem uniformiranim poklicem ... Če me vprašate, ali bi še enkrat prehodil isto pot ... bom raje molčal!«