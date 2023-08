Policijski helikopter na delu: dostavlja sode nafte, iz Savinjske doline rešili dva pujsa

Policija s helikopterjem med drugim dostavlja tudi gorivo za težko mehanizacijo, ki je ključna za sanacijo toka Savinje, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Sode nafte so s pomočjo vitla pripeli na helikopter in jih podvesno prepeljali do lokacije. Iz Savinjske doline pa so s helikopterjem rešili tudi dva pujsa, so dodali.

Pujsa so dvignili v zrak in ju prestavili na varnejšo lokacijo

Letalska policijska enota v fazi, ko so ljudje že večinoma na varnem, intenzivno pomaga tudi pri reševanju živali in zavarovanju premoženja ljudi, tako so z območja Ljubnega ob Savinji s kmetije rešili dva pujsa. Pujsa so dvignili v zrak in ju prestavili na varnejšo lokacijo, nekaj sto metrov stran, so zapisali na GPU.

Po njihovih besedah je prizadeta družina v poplavah izgubila kmetijo, dom in kmetijsko mehanizacijo, od živali pa sta preživela le oba pujsa in kobila, ki se je rešila sama.

V pomoč na od poplav prizadeta območja pa so odšli tudi policisti konjeniki, ki v teh dneh skrbijo predvsem za varnost premoženja ljudi, je GPU zapisala v objavi na omrežju X, prej znanemu kot Twitter.