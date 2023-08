Lani gasil na Krasu, zdaj vodni top čisti blato s cest in ulic (FOTO in VIDEO)

Policija skupaj z drugimi službami pomaga odstranjevati posledice ujme. Med drugim so v občini Gorenja vas - Poljane pomagali pri čiščenju cest kar z vodnim topom. Gorenjo vas je dopoldne obiskal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je pozval ljudi k previdnosti pri sanaciji, pa tudi, naj bodo pozorni na nepridiprave.

Minister pozval k previdnosti

Minister je pozval ljudi, naj bodo pri čiščenju in odpravljanju posledic poplav previdni.

Vodni top bo v Poljanah nad Škofjo Loko danes cel dan. Čistil bo ceste in ulice na tem območju. Vodni top ima kapaciteto rezervoarja okoli 10 m3. V celem dnevu naj bi porabil okoli 60 m3 vode, kar naj bi zadoščalo, da bi skupaj z gasilskimi avtomobili očistili večino vseh cest v Poljanah nad Škofja Loko.

»Prišlo je do velike škode, odprti so kanalizacijski jaški, ogromno je jam, infrastruktura ni stabilna, zato prihaja do različnih nesreč, poškodb, tudi smrtnih žrtev. Tukaj je treba biti še posebej previden. Seveda je treba paziti ne samo na lastno varnost, ampak tudi na varnost ostalih ljudi, ki sodelujejo pri sanaciji objektov in čiščenju,« je dejal.

Nepridipravi hočejo izkoristiti stisko

Znova pa je opozoril, da poleg prostovoljcev in intervencijskih služb na prizadeta območja žal prihajajo tudi nepridipravi. »Zato še posebej pozivam vse občane in prebivalce, da če vidijo ali opazijo kakršne koli sumljive ljudi, da to takoj sporočijo na številko 113 ali obvestijo policijo na najbližji policijski postaji. Samo tako bomo lahko preprečili kraje in tatvine premoženja ter kazniva dejanja. V tem trenutku Slovenija tega ne potrebuje,« je pozval minister Poklukar.

V policiji so na vsa območja, ki so jih prizadele poplave in plazovi, napotili večje število policistov, kriminalistov ter ponekod tudi pomožnih policistov, ki skrbijo za varnost premoženja.

Poleg morebitnih tatov in vlomilcev se lahko pričakuje, da bodo stisko poskušali izkoristiti tudi goljufi, ki se običajno predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih, telekomunikacijskih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in izvršijo kaznivo dejanje, je policija sporočila v torek.

Policija sicer te dni opozarja tudi na goljufe, ki se predstavljajo kot predstavniki raznih humanitarnih organizacij in pod pretvezo zbiranja sredstev za prizadete pobirajo denar od ljudi. Tako so danes javno že zaokrožila opozorila društva Palčica pomagalčica in Rdečega križa, da ne zbirajo finančnih prispevkov na terenu.