Policija ravnala po navodilih Jaše Jenulla? To je razkril nadzor

Kaj se je dogajalo na Prešernovem trgu

Policisti so pri varovanju uporabili policijska pooblastila, kot so ukaz, uporaba prisilnih sredstev, varnostni pregled, ugotavljanje identitet in pridržanje. Ob prerivanju so kršiteljem najprej izrekli ukaz, ki je bil jasen in zakonit. A ti niso bili učinkoviti, zato je posredovala posebna policijska enota, ki je s kordonom skušala preprečiti soočenje. Po navodilih vodstva varovanja je bilo policistom odrejeno, da pripadnike druge skupine (to so rumeni jopiči) odstranijo. Policisti posebnega policijske enote so najprej zahtevali, da se umaknejo s Prešernovega spomenika, a jih pri tem niso seznanili, kaj bo sledilo, če tega ne bodo izvedli. Ker ukazov niso upoštevali in so se upirali policijskemu postopku, ker je bil ogrožen javni red in miru, je sledilo pridržanje. Policisti drugače niso mogli obvladati upiranja, zato so v osmih primerih uporabili telesno silo, v 12 primerih pa sredstva za vklepanje in vezanje. Sledil je pregled, ugotovili so identiteto, nato pa so jih predali policistom rednega sestava. V centru za pridržanje so bili pridržani največ pet ur. Zoper skupino, ki je sicer bila prva na Prešernovem trgu (protestna ljudska skupščina), niso ukrepali, pa bi morali, je še pokazal nadzor.

Generalni direktor policijeje danes dokončno ovrgel govorice in namigovanja, da so policisti na alternativni proslavi na Prešernovem trgu v Ljubljani 25. junija, ko sta se soočili skupini tako imenovanih rumenih jopičev in protestniki ljudske skupščine (rumeni jopiči so enostavno vkorakali na njihovo prireditev in razgrnili svoje transparente), ravnali na podlagi navodil. Da so takšne trditve neosnovane, je namreč pokazal izvedeni strokovni nadzora na Policijski upravi Ljubljana, v katerem je bila pregledana obsežna dokumentacija, avdio- in videoposnetki, s čimer so to lahko dokončno izključili. Je pa Olaj izpostavil, da je policija s kraja odstranila le pripadnike rumenih jopičev, ne pa tudi tudi pripadnikov ljudske skupščine, ki so tudi kršili javni red in mir. Takšni so bili po njegovih besedah vsaj štirje. Opozoril je na pomembnost enakosti pred zakonom: »Policija mora vsem, tudi tistim, ki imajo drugačna mnenja in stališča, zagotoviti, da jih svobodno in javno izrazijo.«Olaj je opozoril, da je govorec ljudske skupščine ščuval množico, da sami odstranijo pripadnike druge skupine, hkrati pa pozival še policijo, da to stori.Kljub prej zapisanem je nadzorna skupina ocenila, da je Policijska uprava Ljubljana z odstranitvijo nekaterih kršiteljev s svojimi ukrepi uspela preprečiti hujše kršitve množičnega reda in miru, naloge pa so bile izvedene zakonito, načelo sorazmernosti pa upoštevano. Nadzor je sicer razkril tudi nekatere nepravilnost, v zvezi z enakostjo obravnave in izrekanju opozoril, zaradi česar so predlagane aktivnosti, da do tovrstnih nepravilnosti ne bi več prihajalo.Med obravnavanimi dogodki izpostavljajo vlečenje transparenta rumenih jopičev, zaradi katerega je na drugi strani prišlo do oklofutanja oziroma udarcev po obrazu. Obravnavajo tatvino transparenta, policija pa je zasegla še svetilko s skritim električnim paralizatorjem.Policija je izdali 13 plačilnih nalogov in prejela 13 zahtev za sodno varstvo.