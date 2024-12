Policija po pretepu na Krvavcu prosi, da ...

Policisti so pojasnili nekaj okoliščin sobotnega pretepa dveh družb na smučišču Krvavec, o katerem je poročal portal 24ur. Kot so poročali, je ena v hotelu slavila 18. rojstni dan vnukinje lastnika, druga, pretežno hrvaška, pa je imela na plaži timbilding. Nekaj fantov iz druge skupine naj bi bilo povabljenih na rojstnodnevno zabavo, tam pa naj bi se zaiskrilo.

Po pripovedovanju udeležencev iz Hrvaške naj bi jih namreč brutalno napadli brez razloga, brcali ter jim prizadejali tudi hude poškodbe. »Tam je bilo vsaj šest poškodovanih oseb, hrvaško govorečih, ki naj bi potrebovale zdravniško pomoč, in še nekaj oseb, ki so bile pobuškane. Šlo naj bi za poškodbe nosov, rane na glavi, na rokah in en kup odrgnin,« je posledice pretepa za 24ur opisal direktor Zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj.

Prišli so v pol ure

Kot je sporočil načelnik Policijske postaje Kranj Matjaž Završnik, so bili o pretepu obveščeni ob 1.26, najbližja policijska patrulja pa je na kraj dogodka prišla v dobre pol ure. Takrat je bilo že vsega konec, večina udeleženih je kraj dogodka zapustila. Potrdili so, da sta se stepli dve skupini in da je bilo poškodovanih šest oseb.

Pozivajo priče, naj se jim javijo.

»Policisti so takoj začeli intenzivno zbirati dodatna obvestila, opravljati razgovore s pričami, si ogledali kraj dogajanja, pridobivali podatke o telesnih poškodbah, zasegli so videoposnetke nadzornih kamer, ugotavljali identiteto, da se celovito ugotovijo vse okoliščine, ki so trenutno usmerjene v smeri storitve kaznivega dejanja povzročitve telesnih poškodb, sodelovanja v pretepu oziroma nasilništva,« je povedal. Več podatkov zaenkrat ne razkriva, morebitne priče pa poziva, naj se jim javijo.