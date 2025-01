Policija o zlorabah otrok: preventiva je ključna, samooklicana združenja nimajo mesta

Vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto pri Generalni policijski upravi Robert Tekavec je v petek podal podrobne informacije o preiskovanju kaznivih dejanj spolnih zlorab otrok, pri čemer je poudaril, da je za te preiskave pristojna izključno policija, ne pa samooklicana združenja.

Policija poziva, da se vsak sum spolne zlorabe otroka nemudoma prijavi.

V letu 2024 je policija obravnavala 248 primerov kaznivih dejanj, povezanih s pornografskim gradivom na internetu, kar je največ doslej (leto prej 194). Kaznivih dejanj spolnih napadov na otroke, mlajše od 15 let, je bilo 137, kar je manj kot leto prej, ko jih je bilo 185. Preiskanost kaznivih dejanj je visoka, saj znaša med 78,4 % in 93,5 %.

Posebej usposobljeni, delujejo mednarodno

Kriminalisti, ki preiskujejo tovrstna kazniva dejanja, so posebej usposobljeni doma in v tujini ter sodelujejo z organizacijami, kot so Europol, Interpol in Cepol. Preiskave pogosto vključujejo mednarodno sodelovanje zaradi spletne narave teh dejanj, ki vključujejo omrežja P2P, darknet in kriptovalute.

Sodelovanje celotne družbe je ključnega pomena za varnost otrok, tako na spletu kot v realnem življenju.

Policija je edina, ki lahko zakonito izvaja preiskave spolnih zlorab otrok, in to v skladu z Zakonom o kazenskem postopku. Samooklicana združenja za to niso pristojna, saj preiskave zahtevajo strokovnost in zakonitost. Policija dokaze zbira in zavaruje tako, da so ti veljavni na sodišču.

Za te preiskave je pristojna izključno policija. FOTO: Leon Vidic/delo

Preventiva je ključna

Tekavec je poudaril, da porast teh kaznivih dejanj med drugim odraža večjo uporabo interneta pri otrocih, tehnološki napredek in prilagodljivost storilcev. Starši imajo ključno vlogo pri preprečevanju, saj lahko zmanjšajo tveganja z ustreznim nadzorom in izobraževanjem otrok.

Policija poziva, da se vsak sum spolne zlorabe otroka nemudoma prijavi. Hkrati izvajajo preventivne aktivnosti za otroke, starše in učitelje, da ozaveščajo o nevarnostih, prepoznajo znake zlorabe in svetujejo, kako ukrepati.

Sodelovanje celotne družbe je ključnega pomena za varnost otrok, tako na spletu kot v realnem življenju.