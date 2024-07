Pol stoletja po valeti so šli na Goro Oljko (FOTO)

Minilo je 50 let, odkar so se na valeti zbrali takratni mozirski osnovnošolci. »To smo bili razred A in B v novi šoli, ki smo se vpisali v 5. razred iz štiriletnih šol Rečica ob Savinji, Nazarje in Mozirja s šolskimi okoliši vseh treh krajev,« je pojasnila ena od dveh soorganizatoric tokratnega srečanja Betka Ročnik za B-razred, medtem ko je za A poskrbela Marija Vodončnik.

Le še 50 jih manjka tja do 100, so se pošalili.

»Takrat je bila razredničarka razreda A žal že pokojna Tatjana Radotič, bejevce pa je imela priljubljena učiteljica matematike Darinka Marolt. Skupaj v obeh razredih nas je bilo 74, na srečanje po pol stoletja pa nas je prišla skoraj polovica.« Kot smo še izvedeli, so se sošolci srečevali vsakih pet let, vmes tudi le na deset, a je bilo kljub temu kar nekaj zanimivih druženj. Tokrat so se zbrali v sosednji občini, zunaj Zgornje Savinjske doline, na 733 m visoki Gori Oljki z znamenito romarsko cerkvijo z dvema zvonikoma, posvečeno Svetemu Križu. Izbira se je izkazala za odlično. Znamenita cerkev ima dostop iz Šaleške, Spodnje in Zgornje Savinjske doline in je primeren romarski cilj, planinsko gostišče pa zagotavlja kakovostno postrežbo.

Broške za spomin

Tako se je želja, da bi pol stoletja od konca osnovne šole proslavili malo drugače, uresničila 22 sošolcem z nahrbtnikom in palicami, še več kot deset pa se jih je pripeljalo; tudi Dani Hriberšek, ki na invalidskem vozičku nima sreče z zdravjem, se je v spremstvu partnerice Marije odpravil na pot kot z osebnim vozilom. »Lahko smo veseli, da smo se udeležili srečanja v dokaj velikem številu in si popestrili druženje z mnogoterimi zgodbami minulih desetletij,« je povedala Vodončnikova in dodala, da so se spomnili tudi šestih pokojnih sošolk ter sošolcev in še več učiteljev, ki so se že poslovili.

Značka za spomin

Takole so se zvrstili pod znamenito cerkvijo. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Vsi bi se fotografirali z razredničarko Darinko Marolt!

Ob obilni in okusni hrani ter poplesavanju ob zvokih harmonike na podstrešni etaži je bil dan skoraj prekratek, lepo se je vključila in razvedrila tudi razredničarka Maroltova. Podelili so tudi spominske broške in poslikane stekleničke ter poudarili, da se je nujno pogosteje srečevati. Posladkali so se z velikansko torto, pa tudi brez gasilske slike ni šlo, saj jih le še 50 manjka tja do 100, so se pošalili.