V ZOO Ljubljana so se lahko obiskovalci sprehodili kar znotraj ograde gepardov

Tudi v ZOO Ljubljana so v teh dneh počastili svetovni dan živali. Na tak način so se živalskemu stvarstvu poklonili že leta 1925, in sicer z namenom, da bi ravnali čim lepše z njimi, predvsem pa, da bi se čim bolje počutile – tako v naravi kot v živalskih vrtovih. V ljubljanskem živalskem vrtu skrbijo, denimo, za okoli 500 živali in 119 živalskih vrst, številne od teh pa spadajo celo med najbolj ogrožene na svetu!

Za njihovo blaginjo stojijo večinoma neopazni in srčni strokovnjaki, ki se trudijo, da je vsaka žival deležna kar najboljše možne oskrbe. Prav zato so se letos odločili, da ob prazniku živali praznujejo tudi dan oskrbnikov, v svetu je sicer znan kot mednarodni dan oskrbnikov, ki je (od leta 2015) prav tako 4. oktobra. Oskrbniki so namreč bistven povezovalni člen med živaljo in veterinarjem, saj so navadno prvi, ki opazijo morebitno spremenjeno vedenje, znake bolezni, poškodbo ali kaj drugega. Da bi bili veterinarski pregledi čim manj stresni, oskrbniki tudi trenirajo živali. Veterinarska oskrba je namreč najboljša, če se živalim lahko približamo, vse potrebne preglede pa opravimo v sodelovanju z njimi.

Lina hrani mačje pande in je pozorna tudi na to, kakšno sta njihovo počutje in vedenje. FOTO: Petra Hrovatin

Pokukali h gepardom

Ta konec tedna so zato v ZOO Ljubljana pripravili sila pester program, v katerem so obiskovalci dobili vpogled v delo nekaterih služb v živalskem vrtu in imeli kaj videti.

Z nadaljnjim deljenjem našega znanja in izkušenj lahko naredimo še večje korake pri varovanju biotske raznovrstnosti našega planeta.

Če ste se nemara kdaj spraševali, kako se skrbi za šimpanza ali pa trenira morskega leva, potem ste prave sogovornike našli prav pod Rožnikom. Odgovore na takšna in podobna vprašanja je množica obiskovalcev našla po srečanju z oskrbniki živali, pa s kuratorko za živali in nutricistko, ki je dovolila pokukati na jedilnik različnih živalskih vrst, opazovati je bilo mogoče, kako veterinar pregleduje velike zveri. Potekale so tudi naravovarstvene in druge ekološke dogodivščine, popestritve za živali, pa tudi nočni sprehod po vrtu, povsod pa je bil poudarek na ogroženih vrstah. Obiskovalci so se lahko sprehodili celo znotraj ograde gepardov!

Čuteča bitja »Kot družba se vse bolj zavedamo, da živali, ki so v oskrbi človeka – bodisi rejne bodisi hišne –, niso zgolj sredstva za proizvodnjo ali lastnina, marveč so to čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje,« so ob svetovnem dnevu živali družno poudarili na ministrstvu za kmetijstvo ter na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. K temu so dodali, da morajo ljudje za živali skrbeti na takšen način, da jim ne povzročajo nepotrebnega trpljenja, bolečine in strahu. V Sloveniji izboljševanju odnosa do živali po oceni ministrstva in uprave namenjamo vse večjo pozornost, etika ravnanja z živalmi pa se ne nazadnje odraža tudi v zakonodaji. Zaščito živali imamo kot vrednoto zapisano tudi v slovenski ustavi: živali so od nedavnega v zakonodaji opredeljene kot čuteča bitja, prav tako pa je, kot pravijo, lanska novela zakona o zaščiti živali z različnih vidikov poskrbela za večjo dobrobit živali.

Svetovna baza podatkov

V teh dneh so lahko tudi izvedeli, da ima Živalski vrt Ljubljana nadvse pomembno vlogo pri ustvarjanju največje in najobsežnejše baze znanja na svetu, gre namreč za seznam več kot 22.000 vrst! Kot član globalne neprofitne organizacije Species360 v ZOO Ljubljana vsak dan zbirajo in obdelujejo podatke o posameznih živalih in živalskih skupinah v njihovi oskrbi. Ti podatki so potem vneseni v sistem za upravljanje zooloških informacij ZIMS Species360, ustanovljen pred 50 leti, ki je hkrati največji vir podatkov o živalskih vrstah na svetu. Živalski vrt Ljubljana je od leta 1999 do danes v ZIMS Species360 posredoval podatke o že več kot 3190 živalih in 321 vrstah, podvrstah in pasmah.

Oskrbnik Jože z vso predanostjo skrbi za živali. FOTO: Petra Hrovatin

»Ponosni smo, da smo del te mednarodne ekipe, delo te pozitivno vpliva tako na dobro počutje živali kot na ohranjanje divjinskih živali. Predani ohranjanju in dobremu počutju živali zato vestno beležimo podatke o naših živalih, s čimer zagotavljamo najboljšo oskrbo zanje ter prispevamo k upravljanju populacij vrst in njihovemu ohranjanju. Z nadaljnjim deljenjem našega znanja in izkušenj lahko naredimo samo še večje korake pri varovanju biotske raznovrstnosti našega planeta,« je povedala kuratorka Živalskega vrta Ljubljana Špela Štrus, ki skrbi za sproten vnos podatkov o njihovih živalih v svetovno bazo podatkov.