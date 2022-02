Pohod na slikoviti Jeruzalem

Planinsko društvo Ljutomer, ki je lani zaznamovalo 70. obletnico, pripravlja pohode na različne slovenske vršace. Člani društva planinske poti redno urejajo, vzdržujejo in markirajo.

Pred leti se je porodila ideja o Prešernovem pohodu. Tokrat so se zbrali na Glavnem trgu v Ljutomeru. Poleg domačih pohodnikov so se ga udeležili člani sosednjih planinskih društev. Kača pohodnikov je hodila po Ljutomeru, proti Radomerju, Radomerščaku, Cerovcu, Veličan do slikovitega Jeruzalema in nazaj skozi Gresovščak do izhodišča poti.

Vsako leto jih na kulturni praznik čaka pohod. FOTOGRAFIJI: Jože Žerdin

Med potjo so si ogledali domačiji slovenista Frana Miklošiča in pesnika Stanka Vraza, se ustavili pri zidanici Malek in poskusili prleške dobrote. Tukaj je mladenka v roke vzela harmoniko in raztegnila svoj meh. Ob dobri družbi so planinci zapeli slovenske pesmi, kot se za Prešernov dan spodobi. Za pohodnike je bil najbolj zanimiv Jeruzalem z ogledom cerkve in drugih zanimivosti, ki jih ponuja Prlekija z lepimi urejenimi vinogradi in vinskimi zidanicami.