Pogodbo pogojeval s podkupnino?!

Pred osmimi leti sta se v enem od ljubljanskih lokalov na poslovnem sestanku srečala takratni prvi mož agencije za varnost prometa (AVP) Igor Velov in direktor ljubljanskega podjetja SGB Aleš Trontelj. To podjetje se je tistega leta pri AVP zanimalo, da bi aplikacijo za varne šolske poti Lilly&Val razširilo na čim več slovenskih šol. Za sklenitev posla, vrednega 23.180 evrov z DDV, je bilo tako že vse pripravljeno. A beseda naj ne bi tekla le o tem. Ampak, kot trdi Trontelj, naj bi mu Velov v nekem trenutku dejal, da bi ob sklenitvi pogodbe »dal jaz 500 evrov na mesec« kranjskemu boksarskemu klubu Bulldog.

Še prvi mož kranjskega boksarskega kluba trdi, da v ozadju ni šlo za nobene nečedne dogovore.

»Samo pogledal sem ga in sem mislil, da narobe slišim. Rekel mi je še, da me bo nekdo iz boksarskega kluba poklical,« je dodal in še, da je bil takrat nad vsem skupaj »šokiran«. Kaj se mu je zgodilo, je takoj zaupal sodelavcem, nakar je odšel še do kolega kriminalista. A uradne prijave ni dal, saj da je šlo za »besedo na besedo«. Kot nekdanji operativec se je tudi zavedal, da potrebuješ za dokazovanje takšnih stvari še kakšen dokaz več.

Specializirano državno tožilstvo, ki je pod drobnogled vzelo celoten primer, meni, da je Velov podpis pogodbe pogojeval z mesečnim nakazilom denarja. Ter da je tako zagrešil kaznivo dejanje jemanja podkupnine. In to ne glede na to, da je ljubljansko podjetje z AVP nato vseeno sklenilo pogodbo, v naslednjih letih pa z AVP še naprej poslovno sodelovalo. Pa tudi, da izplačila domnevno zahtevane vsote denarja športnemu društvu nikoli ni bilo. Za kaznivo dejanje jemanja podkupnine je po kazenskem zakoniku namreč dovolj le, če uradna oseba ali javni uslužbenec zase zahteva darilo.

To, da je šlo za pogojevanje, je razumel tudi Trontelj: »Zato, ker sva se pogovarjala o pogodbi. Meni je to logično.« A je dodal, da mu Velov takrat podpisa pogodbe izrecno ni pogojeval s plačilom denarja.

Trontelj je po dogodku kriminalistu razložil, da je Velov govoril o 400 evrih na mesec, ki bi jih bilo treba plačevati celo leto. Končni znesek domnevne podkupnine bi tako znašal 4800 evrov, kar piše tudi v obtožnici. »Ne vem, ali je bilo 400 ali 500 evrov. V glavi imam 500 evrov,« je včeraj dejal pred ljubljansko okrožno sodnico Jasmino Javornik.

21. 3. 2016 Po sestanku v lokalu Velova začnejo preiskovati. 24. 5. 2019 Vlada ​ga predčasno razreši s položaja direktorja AVP. 11. 3. 2020 Tožilstvo vloži obtožnico zaradi jemanja podkupnine.

Za omenjeno aplikacijo naj bi se takrat zanimali tudi pri AMZS, a sklenitve posla ni bilo. So pa tisti očitani sporni denarci že kaj kmalu prišli na uho takratnemu generalnemu sekretarju AMZS Robertu Štabi. »Ko je izvedel, da je pogodba podpisana, me je klical Štaba in mi rekel, da smo mi korumpirani,« se je spominjal nekdanji kriminalist. »Štaba želi na vsak način zrušiti AVP oziroma predvsem Velova,« je Trontelj še povedal v preiskavi.

Velov vse očitke na svoj račun odločno zavrača. »Nikoli nisem zahteval ali pogojeval podpisa pogodbe za denar,« je zatrdil in še, da si je takratne njegove besede v lokalu Trontelj »po svoje razlagal«. »Mislim, da je ta dogodek narobe interpretiran, da je zlorabljen in da je načrt, da se gre na policijo, da je treba Velova zjebat in da je treba iti pred medije in policijo, nastalo v pisarni AMZS,« je prepričan. In zakaj je potem v lokalu omenil boksarsko društvo? »Ni šlo za to, da bi kdo moral kaj narediti. Ni šlo ne za donacijo in ne za sponzorstvo. Šlo je samo za to, ker sem posredoval kontakt, če se lahko dva dogovorita o nekem sodelovanju.«

Da naj bi bilo res tako, je potrdil tudi vodja omenjenega boksarskega kluba Sebastijan Novak. Na sodišču je pojasnil, da je do sponzorskih sredstev lažje kot z direktnim povpraševanjem pri podjetjih priti prek vez. Velova je zato vprašal, ali mu lahko pri tem pomaga. Že takoj po tistem sestanku je poklical Trontlja. Poslal mu je ponudbo, a na to ni bilo nobenega odziva. Na sodišču je zanikal, da bi mu pred tem Velov naročil, da mora prejeti denar dejansko nakazati oziroma vrniti njemu.