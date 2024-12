Poglejte to veselje Nike Kovač z Inštituta 8. marec (VIDEO)

Pobuda Inštituta 8. marec Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi je zbrala milijon podpisov, so sporočili z inštituta.

S tem so izpolnili še zadnji pogoj za predložitev državljanske pobude Evropski komisiji. Zbiranje podpisov se bo kljub temu še nadaljevalo, dodajajo. Poudarili so namreč, da morajo zbrati še 200.000 podpisov, če bi bili kateri od že zbranih neveljavni.

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je ob tem poudarila, da so s kampanjo pokazali, da da so reproduktivne pravice »nekaj, kar je skupna vrednota celotne Evrope«.

Seveda so bili ob tem zelo veseli, kar dokazujejo tudi posnetki na družabnih omrežjih.