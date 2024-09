Poglejte šaljivo tekmovanje v spomin na minule čase (FOTO)

Življenje na kmetih nikdar ni bilo posebno lahko. Danes s časovne razdalje deluje nekoliko romantično, v resnici pa je bilo garanje na njivah od jutra do večera. Tisti pravi kmetje so še nekako spodobno živeli, saj so si lahko v pomoč omislili delovne živali, torej konje. Pri kajžarjih z malo ali nič lastne zemlje pa ni bilo tako enostavno. Delovni konj ima namreč nekaj neprijetnih navad. Zahteva hlev, veterinarsko oskrbo, predvsem pa hoče vsak dan jesti, pa če kaj dela ali ne. Kajžarji so si ob pomanjkanju sredstev za živalskega delovnega pomočnika omislili gare. Gre za manjši enoosni voz, v katerega so vpregli kar – sebe. S tem vozom so opravljali potrebne prevoze na svojih skromnih zaplatah zemlje. Dandanes gare počasi izginjajo v pozabo, a so se po kmetijah Sorškega polja ohranili posamezni primerki.

Na Senici, vasi v bližini Medvod, poskušajo ohraniti spomin na minule čase. To soboto bo že 8. dirka z garami za pokal Senice, začetek bo ob 17. uri. Mladina te in okoliških vasi bo pobrskala po kozolcih, skednjih in garažah za garami, jih usposobila in se udeležila družabnega tekmovanja sredi vasi.

Dirkalna proga je dolga 440 metrov in sega od doma krajevne skupnosti do vrtca, pri tem premaga štiri višinske metre. Vsako ekipo sestavljata dva člana. Prvi vleče gare in sotekmovalca na njih v eno smer, na polovici poti se zamenjata in dirjata v nasprotno smer proti cilju (ki je hkrati tudi start). V splošno zabavo tako tekmovalcev kot množice obiskovalcev, rezultati so drugotnega pomena.

Najmlajši tekmujejo s cizami.

Tekmovanje poteka v dveh kategorijah. V prvi se pomerijo tisti, ki si prizadevajo za dosego najboljšega časa, v drugi pa najizvirnejše gare in ekipe. Tako so tekmovalci in gare našemljeni v vsemogoče. Prav posebna kategorija je dirka s cizami. Gre za manjši dvoosni leseni voziček, ki se krmari z dolgo vodilno ročko. Namenjen je prevozu manjših količin blaga po vasi. V primerjavi z garami so cize precej manjše in zato z njimi tekmujejo otroci.

Zbere se staro in mlado; takole je bilo lani.

Dirke z garami so se na Senici v zadnjem desetletju lepo prijele. Od vsepovsod pridejo številni tekmovalci in obiskovalci. Za še prijetnejše vzdušje poskrbe moderatorji in kmečka veselica z vsesplošno zabavo, ki sledi v sobotnem večeru.