Poglejte, s kom se je kmalu po Trumpovi inavguraciji srečal Janša. Tako tople besede mu je namenil (FOTO)

Znano je, da ima prvak opozicije Janez Janša poseben in topel odnos s predsednikom madžarske vlade Viktorjem Orbanom. Tako je bilo tudi na njunem zadnjem srečanju.

Janez Janša in Viktor Orban se dobro razumeta. FOTO: Jože Suhadolnik

Orban je del osrednjega političnega toka zahodne civilizacije

Janša je objavil fotografiji skupnih pogovor in takole opisal svoje občutke ob tem: »Pogovori z najbolj izkušenim konservativnim politikom v Evropi so vedno izjemno zanimivi. Današnji še posebej. Z nastopom predsednika Donalda Trumpa in njegovimi prvimi potezami prihaja do prevlade zdrave pameti nad “prebujenstvom” (kulturnim marksizmom), to zblojeno proti znanstveno ekstremistično ideologijo levice. Zdrava pamet ponovno predstavlja glavni tok, main stream Zahoda. Ko je Viktor Orban pogumno začel ta spopad, je bil osamljen. Danes je del osrednjega političnega toka zahodne civilizacije,«.