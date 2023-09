Poglejte, kdo je z Robertom Golobom odpotoval na Malto (FOTO)

Predsednik vlade Robert Golob se mudi na Malti. Na zasedanje EU-Med9, skupine mediteranskih članic Unije pa ni poletel sam, temveč v iminentni družbi hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića in predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen.

»Pot na zasedanje EU-Med9, skupine mediteranskih članic Unije, sem preživel v dobri družbi s hrvaškim kolegom in predsednico Evropske komisije. Dotaknili smo se krepitve sodelovanja v Mediteranu, pa tudi migracij. Predvsem naporov za zaščito zunanjih schengenskih meja zato, da bi notranje meje ostale prehodne. Za ljudi in gospodarstvo,« je zapisal Golob in dodal: »Hvala prijatelju Andreju za lepo gesto in prevoz na Malto«.

Falcon je še vedno na servisu

Golob se je na pot s tujim vladnim letalom najverjetneje odpravil, ker je naša vlada še vedno brez lastnega letala. Vladnega falcona so namreč v sredini junija poslali na več tednov dolg servis, ki naj bi se zaključil v kratkem. Na ministrstvu za obrambo pričakujejo, da bo letalo na servisu še kakšen teden in da jim bo predan nazaj v prvi polovici oktobra.

Pred servisom pa je moral vladni falcon še na popravilo, saj je maja sredi poti v Stockholm zašel v nevihtni oblak in utrpel vidne površinske poškodbe. Letalo so popravljali v Švici.

Zaradi poškodb je sredi Londona obtičala slovenska predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je z možem odpotovala na kronanje kralja Karla III. Predsednica republike se je z možem iz Londona vrnila z letalom slovaške predsednice. Po pristanku v Bratislavi se je v Ljubljano vrnila z avtomobilom.