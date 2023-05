Nataša Pirc Musar obtičala v Londonu? Tja z vladnim falconom, domov pa ...

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je minuli konec tedna preživela v Londonu, kjer se je z možem udeležila kronanja kralja Karla III. in kraljice Camille. Tja je odpotovala z vladnim falconom in z njim bi se tudi morala vrniti domov, pa se ni. Uradni razlog, zakaj se predsednica ni vrnila s falconom, naj bi bile vremenske težave.

Kaj se je zgodilo?

Delo poroča, da je po njihovih neuradnih informacijah vladni falcon s posadko po letu v London poletelo proti Stockholmu, kjer se je mudil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Na poti tja naj bi letalo naletelo na nevihto s točo, ki je poškodovala falcona. Posadka naj bi ocenila, da je prevoz ministra domov varen, polet do Londona, kjer je na prevoz čakala predsednica, pa ne. Da je falcon v petek poletel skozi nevihto in utrpel manjše poškodbe, so potrdili tudi na obrambnem ministrstvu.

Letalo naj bi v oblak s padavinami priletelo 5. maja. Na ministrstvu pojasnjujejo, da vremenska slika na radarju letala ni kazala nobenih posebnosti, po pristanku in pregledu pa so bile vidne površinske poškodbe letala. Preletelo je na servis v Švico, kjer ga trenutno pregledujejo. Popravljeno naj bi bilo v najkrajšem možnem roku.

Skočila na slovaško letalo

Predsednica republike se je z možem iz Londona vrnila z letalom slovaške predsednice. Po pristanku v Bratislavi se je v Ljubljano vrnila z avtomobilom. Predsednici sta na letalu namenili čas bilateralnemu pogovoru, so za Delo pojasnili v kabinetu predsednice in se ji ob tem zahvalili za gostoljubje in pripravljenost na pomoč.

S slovaškim letalom in v družbi slovaške predsednice naj bi se predsednica odpravila tudi na svojo naslednjo mednarodno pot v Reykjavik, za preostala potovanja pa naj bi uporabila tudi redne letalske povezave.