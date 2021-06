Poglejte, kakšne mrcine so dobili slovenski vojaki (FOTO)

Slovenska vojska (SV) je bogatejša za 38 najsodobnejših lahkih oklepnih štirikolesnikov ameriškega proizvajalca Oshkosh Defence z oborožitvijo norveškega proizvajalca Kongsberg. Še letos naj bi naročili še 37 vozil. V ljubljanski vojašnici Edvarda Peperka je danes potekala njihova predstavitev.Za nakup omenjenih lahkih oklepnih štirikolesnikov je Slovenija odštela 26,7 milijona evrov brez obračunanega davka na dodano vrednost. Preračunano bo tako vojska za eno vozila odštela dobrih 857.000 evrov. Nakup je potekal po postopku vlada vladi, med vladama ZDA in Slovenijo, kar je po navedbah ministrstva za obrambo omogočilo hitrejši in preglednejši nakup opreme brez posrednikov in tveganj za korupcijo. Dogovor za nakup je bil sklenjen 12. novembra 2018.Kot poudarjajo v SV, omenjeni lahki oklepni štirikolesniki niso samo vozila, ampak pravzaprav samostojen oborožitveni sistem. Kdaj bo SV ta vozila začela aktivno uporabljati tako doma kot na misijah v tujini, še ni znano. Po dokončnem prevzemu vozil namreč sledi še ustrezno usposabljanje.Današnje predstavitve novih lahkih oklepnih štirikolesnikov so se udeležili namestnik načelnika generalštaba SV, brigadir, obrambni minister, odpravnica poslov na ameriškem veleposlaništvu v Sloveniji, norveška veleposlanica v Slovenijiter predstavniki podjetij Oshkosh Defense in Kongsberg.Brigadir Urbančje uvodoma dejal, da se SV zdaj intenzivno pripravlja na prevzem vozil, ki po njegovih besedah zagotavljajo večjo zaščito in bistveno boljšo mobilnost ter tudi možnost delovanja v pogojih zmanjšanje vidljivosti in imajo tudi ognjeno moč. Prav tako za SV pomenijo večjo povezljivost znotraj Nata.