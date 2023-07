Poglejte, kako so obsojenci poslikali in polepšali zavodsko jedilnico

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor so ta mesec izpeljali srečanje ob zaključku delovne terapije. Dogodek v mariborskem zaporu je potekal v zavodski jedilnici, ki so jo s stenskimi poslikavami in mozaikom popestrili obsojenci, vključeni v delovno terapijo.

Poslikave in mozaik so nastajali pod mentorstvom strokovne delavke iz Andragoškega zavoda Maribor. Zaključno srečanje je potekalo v prijetnem, sproščenem vzdušju. Udeležili so se ga obsojenci, ki so obiskovali program, mentorica delovne terapije in predstavnica Andragoškega zavoda Maribor ter direktor in zaposleni v zavodu. Delovna terapija je potekala v sklopu projekta Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada.

Poslikave zavodske jedilnice v mariborskem zaporu FOTO: Uziks

Hkrati so v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje izvedli obisk lokalne poklicne gasilske enote. Udeležilo se ga je osem obsojencev v spremstvu dveh zaposlenih, v prostorih Poklicne gasilske enote Celje pa so jim predstavili zgodovino enote in njihovo organizacijo.

V spremstvu poklicnega gasilca so si obiskovalci lahko ogledali tudi dispečerski center in vozni park z opremo gasilcev.