Veste, kaj danes počnejo nekdanji ministri, ki so leteli iz Golobove vlade?

Po slabih dveh letih in pol mandata vlade Roberta Goloba se je zamenjala že tako rekoč polovica 20-članske ministrske ekipe. Dosedanji vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je ta teden od premierja Roberta Goloba, ki je začasno vodil resor, prevzel posle na ministrstvu za obrambo. Novoimenovani minister Vinko Logaj pa je prevzel vodenje resorja za vzgojo in izobraževanje.

Številni odhodi ministrov iz Golobove vlade so javnosti povzročile številne razprave o stabilnosti in učinkovitosti vlade. Pogledali smo, kaj danes počnejo nekdanji ministri, ki so s svojimi odhodi najbolj razburkali politično sceno.

Bobnarjeva pri Nataši Pirc Musar

Nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je odstopila decembra 2022 zaradi nesoglasij glede političnih pritiskov na njeno delo. Kot je sama pojasnila, je odstopila zaradi vprašanj neodvisnosti policije, pri čemer je predsednik vlade želel večji vpliv na kadrovske odločitve znotraj policije. Po odstopu je postala svetovalka predsednice Republike Slovenije za področje človekove varnosti.

Loredan ostaja pri zasebnikih

Danijel Bešič Loredan, nekdanji minister za zdravje, je odstopil julija 2023. Njegov odhod je bil posledica pritiskov in nezadovoljstva z napredkom pri izvedbi zdravstvenih reform, kar je v javnosti povzročilo kritike zaradi počasnega reševanja perečih vprašanj v zdravstvu. Po odstopu se je vrnil k svoji prejšnji karieri kot ortopedski kirurg. Danes je zaposlen v ljubljanskem zasebnem zdravstvenem zavodu Zdravje, lani pa so mediji poročali, da bo začel delati tudi za zasebno kliniko Crystal.

Sanja Ajanović Hovnik v dobro plačani službi

Nekdanja ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je odstopila oktobra 2023 po kritikah glede uporabe javnih sredstev in nepravilnosti pri dodeljevanju sredstev nevladnim organizacijam. Po odhodu iz politike je prevzela vodilno funkcijo v Slovenskih železnicah, kjer je odgovorna za pravne zadeve in kadrovsko politiko.

Švarc Pipanova se je poslovila od nadomestila

Februarja letos je vlado Roberta Goloba zapustila takratna pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Pod drobnogledom javnosti se je znašla zaradi domnevnih nepravilnosti pri nakupu sodne stavbe na Litijski. Konec septembra se je po pol leta poslovila od nadomestila ministrske plače.