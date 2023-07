Podrli so drevo, ki je pred Dramo stalo več kot 75 let (FOTO)

Zjutraj so pred ljubljansko Dramo posekali velik divji kostanj, ki je dolga leta stal pred njo. Odstranitev drevesa je povezana s prenovo ljubljanske Drama in že sama napoved sečnje je dvignila veliko prahu v javnosti. Kljub mnogim pobudam k ohranitvi drevesa, je zjutraj drevo padlo. Sečnjo je podprl tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Vodstvo Drame je v minulih mesecih pojasnjevalo, da je odstranitev mogočnega divjega kostanja in drugih dreves nujna zaradi »statične sanacije močno dotrajane stare gledališke zgradbe s podbetoniranjem objekta, izvajanjem del v območju nove kletne avle in ustrezno zaščito gradbene jame. Še pred tem pa so potrebna temeljita arheološka izkopavanja več metrov globoko, ki jih je pred začetkom gradbenih posegov treba na tem območju izvesti.«

Podiranje starega drevesa pri Drami. FOTO: Leon Vidic/delo

Nad prenovo ljubljanske Drame bdi ministrstvo za kulturo. V začetku julija je državni sekretar Matevž Čelik Vidmar dejal, da jo je treba Dramo tehnično posodobiti, objekt pa statično sanirati. Drama bo s prenovo dobila velik dodatni foaje z dodatnimi prostori in se bo odprla na zunaj. Foaje bo potekal pod objekti in bo prehoden, imel bo dve stopniški. Celotno območje v okolici starega gledališča bo podkleteno.

Čelik Vidmar je še dejal, da je namen ohraniti čim več drevja in dodatno ozeleniti območje, a da je ohranitev ali presaditev mogočnega divjega kostanja nemogoča.

Veliki divji kostanj naj bi bil star od 75 do 94 let. Analiza je pokazala, da je imelo drevo poškodovan koreninski sistem in da je (najverjetneje) pri procesu vzdrževalnega obrezovanja dreves prišlo tudi do poškodb na deblu. Pri preiskavi z rezistografom so odkrili duplino in delno razkrojen les in zato so ocenili, da bi drevo pri morebitni presaditvi utrpelo prevelik šok. Življenjska doba kostanja bi se, če bi presaditev preživel, tako močno skrajšala. Delo je še poročalo, da bi presaditev stala od 80.000 do 100.000 evrov.