Janša zarohnel: »Dajete pa naš denar Jenullu, Kovačevi in politkolesarjem«

»Žal nismo uspeli zbrati vseh predhodno dogovorjenih sredstev za leto 2023 in tudi ne pridobiti sredstev za letos. Ker posamezniki ne moremo financirati produkcije vsebin, smo bili prisiljeni ugasniti spletno mesto http://jedrska.si.« Tako se glasi sporočilo ustvarjalcev omenjene spletne strani, ki je kar nekaj časa prispevali k večjemu zavedanju o jedrski stroki in o pomenu jedrske energije v Sloveniji.

Jedrska.si je (bila) digitalna platforma podpornikov jedrske energije. Povezovala je ljudi, ki jedrsko energijo vidijo kot del rešitve za izzive energetske prihodnosti.

Kot so še zapisali, so vseskozi želeli razbijati mite, strahove in obveščati o vsem relevantnem dogajanju na področju jedrske energije doma in v svetu, saj so zaznavali veliko pomanjkanje teh informacij. Zdaj upajo, da bo komunikacijo o tem uspešno zapolnil kdo drug.

Spomnimo, pred dnevi se je vseh pet parlamentarnih strank na srečanju o prihodnosti uporabe jedrske energije v Sloveniji strinjalo, da bodo skupaj oblikovale referendumsko vprašanje o projektu drugega bloka jedrske elektrarne (Jek 2) in da bo posvetovalni referendum še letos.

To je pošteno ujezilo tudi prvaka opozicije, ki je ob tem ošvrknil vlado Roberta Goloba. Na omrežju X je šef stranke SDS Janez Janša tako zapisal: »Sramota, vlada RS. Dajete pa naš denar Jenullu, Kovačevi in politkolesarjem. Kaj imajo davkoplačevalci od njih?«.