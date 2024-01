Zgodilo se je: Golob sporočil, o čem se strinja vseh pet parlamentarnih strank (FOTO)

Vseh pet parlamentarnih strank se je na srečanju o prihodnosti uporabe jedrske energije v Sloveniji strinjalo, da bodo skupaj oblikovale referendumsko vprašanje o projektu drugega bloka jedrske elektrarne (Jek 2) in da bo posvetovalni referendum še letos, je povedal premier Robert Golob.

Na političnem vrhu pri premierju, na katerem so poleg vodij parlamentarnih strank sodelovali tudi predsednici republike in DZ, predsednik državnega sveta ter poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti, so se strinjali, da pot v brezogljično družbo temelji na uporabi obnovljivih virov energije in jedrske energije, je na novinarski konferenci po srečanju v Ljubljani povedal Golob.

Srečanje o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki ga pripravlja predsednik vlade Robert Golob, udeležila se ga bo predsednica republike Nataša Pirc Musar, med povabljenimi pa so tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, predsedniki parlamentarnih strank FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Srečanje o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki ga pripravlja predsednik vlade Robert Golob, udeležila se ga bo predsednica republike Nataša Pirc Musar, med povabljenimi pa so tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, predsedniki parlamentarnih strank FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Vlada bo po njegovih besedah v kratkem potrdila predlog resolucije o miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji in ga poslala v DZ, resolucija pa bo temelj za oblikovanje referendumskega vprašanja.

Datum referenduma še neznanka

»Verjamem, da se bo vseh pet strank podpisalo pod referendumsko vprašanje in nato v kampanji zastopalo pozitivno stališče do jedrske energije,« je dejal.

O točnem datumu še ni mogel govoriti: »Zaenkrat se nagibamo v smer, da bi to bilo v drugi polovici leta. Ni še končnega datuma.«

Referendum še v letošnjem letu je po njegovih besedam smiseln, ker da se s tem lahko omogoči pospešitev določenih postopkov, predvsem umeščanja v prostor, in ker bi dali zeleno luč investitorju za pripravljalne aktivnosti, ki bodo stale več kot 100 milijonov evrov.

Odločitev o investiciji bo po njegovih besedah sprejeta leta 2027 ali 2028, ko naj bi bili znani tudi podatki med drugim o moči elektrarne in vrednosti investicije. Možno je, da bo takrat še en referendum o projektu, je dejal premier.