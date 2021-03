Podjetje se poslavlja, na cesto 557 delavcev

Italijanska skupina Safilo je danes napovedala, da bo junija letos zaradi načrta za uravnoteženje proizvodnih zmogljivosti skupine s trenutnimi in prihodnjimi potrebami na trgu zaprla proizvodnjo očal v Ormožu. Zaradi tega bo brez dela ostalo 557 zaposlenih, so sporočili iz vodstva skupine v Padovi.



Kot so ob tem pojasnili, je omenjeni ukrep nadaljevanje načrta skupine, v katerega sta bila že vključena zaprtje obrata v Martignaccu in reorganizacija obrata v mestu Longarone.



Že tako zapletene razmere, povezane z zmanjšanji obsega dela zaradi prekinitev pogodb z večjimi blagovnimi znamkami in naraščajočih potreb po acetatnih proizvodih, so se s pojavom pandemije razmere še dodatno poslabšale in pripeljale do strukturnih neravnovesij, ki po njihovem mnenju še nekaj let ne bodo vzdržna.



Odločitev o zaprtju podjetja v Ormožu je prav tako v skladu s poslovnimi cilji skupine Safilo glede optimizacije poslovanja in povečanja učinkovitosti proizvodnje, so še sporočili iz podjetja. Ob tem so potrdili, da so že začeli pogovore s sindikati in pristojnimi institucijami za sprejem čim boljših mogočih rešitev za ublažitev socialnih posledic odločitve.

