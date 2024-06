Podivjana voda podrla most (FOTO)

V sredo in četrtek je neurje z obilnim deževjem najbolj prizadelo jugozahod države ter območja pri hrvaški meji. Ob tem je v četrtek največ padavin, približno 100 litrov na kvadratni meter, padlo v zaledju slovenske Istre. Zaradi dežja so narasli hudourniki, posledice pa so odpravljali tako gasilci kot cestna podjetja in komunalni delavci.

Koprski regijski center je samo do četrtka zjutraj obravnaval kar 27 dogodkov, med njimi vdor vode v naselju Kastelec pri Kopru, ki je zalivala bivalne prostore, dvorišča, kleti, garažne prostore ter podhode.

FOTO: Robert Zirnstein

Piran pod vodo FOTO: Facebook

20 podorov kamenja na priljubljeni pešpoti.

Naraščanje hudourniških vodotokov je ogrožalo objekte in poplavljalo cestišča, tako je v naselju Bošamarin v občini Koper narasli vodotok zrušil most, v vasi Krkavče pa je meteorna voda ob stanovanjskem objektu zrušila oporni zid. Zemljina je v istrskem zaledju obilno vdirala na cestišča.

Neurje ni prizaneslo niti Piranu

»Zaradi neurja so posredovali gasilci iz 13 gasilskih enot, ki so prečrpavali meteorno vodo, s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte, čistili prepuste in s folijo prekrili plazišča,« je poročal koprski regijski center. Na območju Postojnskega je močan veter podrl več dreves. Eno je obležalo na cesti Divača–Ribnica, ki je bila zaradi odpravljanja posledic nekaj časa zaprta. Tudi cesta Rakov Škocjan–Ravbarkomanda je bila zaradi podora kamnov na cestišče le delno prevozna, vozni pas hitre ceste med Koprom in Bertoki v smeri Ljubljane so zaradi zdrsa brežine včeraj zaprli.

Neurje ni prizaneslo niti Piranu. Meteorna voda je vdirala v stanovanja in lokale, včeraj dopoldne je poplavilo Tartinijev trg. Po besedah poveljnika Civilne zaščite Piran Roberta Zirnsteina so se zaradi razmočenega terena sprožili manjši zemeljski plazovi, eden od teh je zasul tudi avtomobil pri Osnovni šoli Cirila Kosmača. Parkirišče so delno zaprli, prav tako so do sanacije posledic neurja zaprli cesto do tamkajšnje osnovne šole. Zaprta je tudi priljubljena pešpot med Fieso in Piranom, saj so se nanjo usuli trije ali štirje kubični metri zemlje, podor kamenja pa so zaznali na 20 mestih. Naraščanje rek je bilo še včeraj prav tako največje v slovenski Istri. Danes naj bi po napovedih večina rek že upadala, v nedeljo pa bodo upadale povsod.