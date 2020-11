Pozor, v ponedeljek na policah trgovin ne boste našli teh izdelkov

Preberite tudi: Bojana Beović: Ne moremo še govoriti o vrhu epidemije

S polic umikajo oblačila, obutev in tehnično blago

V skladu s spremembami odloka, ki jih je vlada v četrtek sprejela z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa, so od petka naprej prepovedana vsa zbiranja, razen če so zbrani člani družine oz. člani skupnega gospodinjstva. Doslej je bilo namreč dovoljeno zbiranje do šest oseb. Začasno se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja.Še naprej velja omejitev gibanja med občinami, ki vsebuje vse doslej veljavne izjeme. S ponedeljkom se zaustavlja javni potniški promet in znova zapirajo nenujne trgovine. Prav tako od ponedeljka lastništvo nepremičnine ali plovila ne bo več med izjemami za prehajanje meje brez karantene. Šolanje bo v prihodnjih 14 dneh še vedno potekalo na daljavo, v vrtcih bo le najnujnejše varstvo. In prav zaprtje trgovin bo postreglo s pomembno novostjo.Odprte bodo ostale prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah.Največji slovenski trgovci so že sporočili, da ob ponedeljka 16. 11. v njihovih prodajalnah ne bo mogoče kupovati oblačil, obutve in tehničnega blaga. Še naprej bodo torej odprte samo trgovine s hrano, lekarne, banke in pošte.