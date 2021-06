Počitnice z eksotičnimi živalmi

Šolarji se naučijo skrbeti za živali.

Premagovanje strahu

Informacije o počitniških aktivnostih Bioexo, vključno s prijavnicami, lahko pridobite na spletnem mestu https://www.bioexotika.com/.

Hura, počitnice so tu! Kljub koroni, ki je za nekaj mesecev otroke odtegnila od šolskih klopi in prekinila druženje, je večina zadnji dan šole pričakala z veseljem. Nekateri starši pa malo manj, saj jih pestijo skrbi, kam z otrokom med dolgim poletjem, ko bodo sami gulili službene stole. Ena od rešitev so lahko poletne dejavnosti, ki jih izvaja društvo Bioexo.Pri njih se otroci – tabori so namenjeni šolarjem od prvega do devetega razreda, prav tako pa pripravljajo počitniške aktivnosti za malce starejše otroke od 7. razreda pa vse do zadnjega letnika srednje šole – seznanijo z eksotičnimi živalmi in skrbjo zanje. Dejavnosti na Biotehniški fakulteti v Ljubljani so že zasedene do zadnjega kotička, nekaj prostora je še na Bledu in Krvavcu, kjer bo poleg živali na taboru mogoče nabrati veliko izkušenj in dogodivščin v tamkajšnjem poletnem parku in gorah, pojasni, skrbnica in vzrediteljica eksotov. Vsak otrok, opiše Lebnova, na taboru skrbi za svojo žival.»Zanjo je odgovoren vse dni, očistiti mora tudi kakce in poskrbeti, da ima vsak dan čisto vodo in hrano. Naučijo se tudi ravnanja z različnimi živalmi. Na Bledu pa občasno svojo žival na razstavi Čudovite živali tudi predstavijo obiskovalcem, v slovenskem ali včasih celo angleškem jeziku, če so obiskovalci tujci,« zaobjame tudi izobraževalni cilj tabora. »Predvsem se naučijo veliko o skrbi za eksotičnega hišnega ljubljenčka. To jim koristi tudi pozneje, ko si mogoče omislijo svojega ali komu svetujejo pri nakupu. Učimo jih ljubečega odnosa do vseh živali in poslušanja ter strpnosti do sovrstnikov. Starejši otroci pri skrbi za živali pomagajo mlajšim in se tako počasi pripravljajo tudi na to, da bodo lahko sami postali animatorji. Radi tudi ustvarjamo in delamo naravoslovne poskuse,« naniza aktivnosti, ki že potekajo v sproščenem vzdušju na travniku, ob potoku in v gozdu ob Biotehniški fakulteti.Otroci na poletnem taboru pridobijo tudi veliko prijateljev somišljenikov, nekateri tudi premagajo strah pred tujimi vrstami. Otresejo se bojazni pred kačami in pajki. »Ja, nekaj primerov je tudi takih, a v veliki večini so otroci ob zaključku veliko bolj sproščeni s temi živalmi. Nikoli pa jih ne silimo, da morajo žival, ki se je bojijo, prijeti v roke, sami se najraje odločijo za skrb za želve.« Nika Leben, ki ima v svoji živalski zbirki več kot 200 divjih vrst, najmlajše seznani tudi s kuščarji. Rdeči argentinski tegu jim je že popestril dan, ko je med sprehodom po rastlinjaku lačno pogoltnil nič hudega slutečo žabo. »Še živo se spomnim, kako so pritekli do mene in kričali, kako hitro jo je kuščar zmazal.«V vročini, ki zadnje dni ne popušča, se priležejo tudi zabavne vodne igre. »Animatorji pripravijo zadnji dan tekmovanje, ki ga popestrijo z veliko različnimi izzivi, povezanimi z vodnimi baloni. V teh dneh je to odlična osvežitev. Na koncu pa seveda sledi še tekmovanje, kdo pobere največ ostankov gume, da ne ostanejo za nami v naravi.«Starejši šolarji in srednješolci na taborih tudi prespijo. »Sami si tudi kuhamo ter obiščemo kako zanimivo razstavo v bližini ali adrenalinski park. Najstniki dobijo kakšno posebno nalogo, kot je tekmovanje v fotografiranju čim večjega števila rastlin ali živali, kopamo se, kartamo in igramo družabne igre.« V zavetju čistega gorskega zraka in poslušanju zvoka kravjih zvoncev se pomerijo v igri: ne stopi na kravjek.Omogočijo jim tudi adrenalinske dejavnosti, slackline, lokostrelstvo, spust s tubo, med katerimi nad njimi bedijo inštruktorji s Krvavca. Če se zgodi, da jim visoko nad Cerkljami zagode vreme, pa prostočasne dejavnosti organizirajo v hotelu. Na Obali so nastanjeni na Morski biološki postaji. Poleg skrbi za eksotične živali pa uživajo ob kopanju v morju, obisku piranskega Akvarija, Muzeja školjk in Razstave eksotičnih živali v Piranu.