Pobrali 7 milijonov, zdaj slovenskemu podjetju grozi izbris

Podatki Erarja kažejo, da je podjetje T7U do danes od države prejelo več kot sedem milijonov evrov. Samo med epidemijo covida je družbi z omejeno odgovornostjo, javnosti bolj znani pod prejšnjim imenom Majbert Pharm, uspelo ustvariti polovico tega zneska. Zdaj podjetju, ki so ga nekoč vodili fantje z rajskih otokov, nekateri med njimi vpleteni tudi v piramidne kriptoposle (zaradi česar se jih je prijel vzdevek kriptopiramidaši), grozi, da bo izbrisano iz sodnega registra brez likvidacije.

Družba na poslovnem naslovu v Mariboru, ki je vpisan v sodnem registru, ne sprejema uradnih poštnih pošiljk in na njem ni znana, je razvidno iz sklepa o začetku postopka Okrožnega sodišča v Mariboru. »Proti začetku postopka izbrisa je dovoljen ugovor v dveh mesecih od vročitve tega sklepa. Ugovor je treba vložiti pri tem sodišču,« so pojasnili, kar pomeni, da se rok izteče v prvi polovici junija.

(Ne)zanesljivi hitri testi

Družba Majbert Pharm je državi med epidemijo covida dobavljala hitre (antigenske) teste. O njej se je takrat precej pisalo tako zaradi vprašanja (ne)zanesljivosti dobavljenih teh testov (vložene so bile tudi kazenske ovadbe) kot tudi zaradi njenega lastništva in vodstva. Javne evidence so pokazale, da so le malo pred sklepanjem poslov z državo za dobavo hitrih testov podjetje prevzeli fantje, ki so bili pred tem mnogim na družbenih omrežjih znani po uživaških posnetkih z rajskih otokov, najbolj sta bila izpostavljena Klemen Nicoletti in Alan Amadej Eferl. Zadnji je znan še po sodelovanju v poslih s kriptovalutami, ki za vlagatelje niso imeli srečnega konca.

10,6 MILIJONA evrov prihodkov so ustvarili v epidemičnem letu 2021.

V epidemičnem letu 2021 so s prodajo ustvarili 10,6 milijona evrov prihodkov ali 27-krat več kot v letu pred tem. Pod črto je ostalo blizu 800.000 evrov dobička, leto prej zgolj slabih 1500. V letu 2022, to so zadnji poslovni izkazi, ki so javno dostopni ob nastajanju tega prispevka, so se prihodki podjetja znižali na četrtino tistih iz leta 2021, čisti poslovni izid je znašal nekaj več kot 27.000 evrov.

Kot rečeno, je podjetje s poslovanjem z državo od začetka poslovanja do danes ustvarilo sedem milijonov evrov prihodkov, samo od januarja 2021 do vključno januarja 2022 pa je z njo sklenilo za 3,4 milijona evrov poslov, razkrije pogled v portal Erar protikorupcijske komisije, ki prikazuje porabo javnega denarja v Republiki Sloveniji. Po januarju 2022 v Erarju ni več zavedenih poslov Majbert Pharma ali T7U z državo, kar sovpada z zapiranjem transakcijskih računov v Sloveniji in odpiranjem novih v tujini.

Jenkovo posojilo

Zasluge za uspeh fantov iz Majbert Pharma pri poslu s hitrimi testi pripadajo Janku Jenku, nekdanjemu politiku propadle Državljanske liste Gregorja Viranta, sicer znanega iz sveta podjetništva. Po poročanju medijev je fantom konec leta 2020 posodil 834.000 evrov, za kar mu je po pogodbi pripadlo 50.000 evrov obresti (prek podjetja PCX Invest, katerega edina družbenika sta z ženo Karolino).

Na začetku leta 2022 se med družbeniki Majbert Pharma pojavi tudi Jenkova hči Anja, javnosti znana po poziranju za znano moško revijo, nekoč je bila tudi redna udeleženka zabav slovenske estrade. Prav v Majbert Pharmu je službo našel tudi oče njenega otroka Mario Pejčić, ki je bil obsojen zaradi ropov bank. Jenkova od avgusta 2023 ni več družbenica podjetja.

Konec lanskega leta je družbo prevzel Filip Velkovski iz Republike Severne Makedonije (pred tem je bil družbenik in direktor Nicoletti), s katerim je podjetje dobilo tudi novo ime – T7U, sedež pa se je iz ljubljanskih Stegen prestavil v Maribor. A tam podjetja očitno ni, zaradi česar je bil tudi začet postopek izbrisa iz sodnega registra.