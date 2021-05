Pobelilo Pomurje: kaj takega ne pomnijo niti najstarejši domačini (FOTO)

Povečana nevarnost plazov Po podatkih Geološkega zavoda Slovenije je danes in v ponedeljek zaradi napovedanih povečanih količin padavin, povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v severozahodni in severovzhodni Sloveniji. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin.



Prebivalci teh območij in lokacij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočij. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na zastajanje vode, opozarjajo.

Napovedi vremenoslovcev, da zlasti severovzhodu države grozi toča, so se danes pozno popoldan uresničile. Po sobotni poscani Zofki, ko je le deževalo, se je tokrat razbesnelo neurje s točo.Nekaj minut po 16. uri je toča klestila predvsem v Apaški dolini, kjer je po prvih podatkih bilo tudi najhuje. Poleg uničenih vrtov, sadovnjakov in posevkov, je uničenih tudi kar nekaj makadamskih cest, kjer je hudourniška voda odnašala vse pred seboj.Po kakšnih dvajsetih minutah se je točno območje počasi premikalo, po desnem bregu reke Mure, proti Gornji Radgoni in okoliškim vasem, kjer je toča tudi marsikje povzročila prava razdejanja. »Čeprav imam veliko let, kaj takega pa še ne pomnim. V tako kratkem času se še ni zgodilo takšno razdejanje,« nam je povedal starejši možakar z Noričkega Vrha, dober streljaj iz središča Gornje Radgone.Na delu so sicer tudi prostovoljni gasilci, ki jih gotovo čaka veliko dela predvsem s črpanjem meteornih voda iz kletnih in drugih prostorov.Malo po 17. uri je meteorna voda zalila dvorišča in cestišča ter nekaj stanovanjskih objektov v beli ulici, glavni ulici in ulici ob igrišču v naselju Pušča v občini Murska Sobota. Posredovali so gasilci PGD Pušča, ki so odmašili kanalizacijske jaške ter izčrpali vodo iz stanovanjskih objektov, poroča uprava za zaščito in reševanje.