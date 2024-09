Po več kot desetletju je knjižnica obnovljena

V središču mesta penine in sejmov je potekala posebna slovesnost, na kateri so uradno odprli prenovljeno stavbo, v kateri delujeta Knjižnica in Ljudska univerza Gornja Radgona. Prva faza obnove se je začela leta 2012, maja letos pa še tretja, in po več kot desetletju je stavba popolnoma obnovljena.

Kot je na odprtju, ki so se ga udeležili tudi najvišji predstavniki vseh štirih občin ustanoviteljic in kjer so za kulturni program poskrbeli najmlajši iz domačega vrtca, povedala direktorica knjižnice Andreja Vučak Hribar, so z dokončno prenovo objekta tik ob mestni tržnici in stavbi občinske uprave in upravne enote odpravili številne težave, ki so knjižnico pestile že več let, med njimi zamakanje prostorov ob dežju.

Dogajanje ob slovesnem odprtju so popestrili najmlajši iz domačega vrtca.

»Dolgo smo čakali na konec prenove. S tem smo izboljšali razmere tako za zaposlene kot za uporabnike knjižnice in ljudske univerze,« je dejala Vučak Hribarjeva in dodala, da je obnova stavbe na Trgu svobode v Gornji Radgoni vključevala celovito energetsko sanacijo, prenovo fasade, zamenjavo oken, žaluzij in obnovo notranjih prostorov. Zdaj ima knjižnica 520 kvadratnih metrov za različne dejavnosti za vse starostne skupine. Posebno pozornost pri tem namenjajo dvigu bralne pismenosti, spodbujanju ljubezni do knjig in promociji slovenskega jezika. Kljub vsemu pa bi v zavodu potrebovali še najmanj 500 kvadratnih metrov površin za nemoteno delovanje vseh svojih dejavnosti.

Izboljšali smo razmere tako za zaposlene kot uporabnike.

V treh fazah

Ljudska univerza, ki prav tako deluje v tej stavbi, ponuja svetovanje za odrasle in organizira različne izobraževalne programe, ki jih financira ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Med drugim ponujajo brezplačne tečaje digitalnih in temeljnih usposabljanj. Prenovo stavbe so izvedli v treh fazah, začeli so leta 2012, ko so pridobili dodatnih 200 kvadratnih metrov površin za knjižnično dejavnost. Leta 2013 so razširili notranje prostore in knjižnica je dobila nove lesene police ter sodobnejšo opremo. Tretja in zadnja faza, ki se je začela maja letos, je vključevala sanacijo stropov v drugem nadstropju, kjer so odkrili nepravilnosti iz prejšnjih gradenj. Te težave so povzročale zamakanje, kar je najbolj prizadelo oddelek kriminalnih romanov in otroški oddelek.

Knjižnica skupaj s svojimi enotami v Radencih in Apačah ter izposojevalnico v Svetem Juriju ob Ščavnici pokriva območje z okoli 20.000 prebivalci.

Od vrednosti celotne investicije v zadnji fazi (209.000 evrov) je del sredstev, 45.000 evrov, prispeval Eko sklad z nepovratnimi sredstvi, preostanek so financirale štiri občine soustanoviteljice. Občina Gornja Radgona je prispevala skoraj 43 odstotkov sredstev, Radenci 25, Apače 18 in Sveti Jurij ob Ščavnici skoraj 14 odstotkov. Vučak Hribarjeva je poudarila, da po obnovi pričakujejo tudi do 20-odstotno znižanje stroškov ogrevanja, kar bo dodatno pripomoglo k ekonomičnemu poslovanju.

Mimogrede, Knjižnica Gornja Radgona skupaj s svojimi enotami v Radencih in Apačah ter izposojevalnico v Svetem Juriju ob Ščavnici pokriva območje z okoli 20.000 prebivalci. Imajo 100.000 knjig in 5000 članov. V celotnem zavodu je zaposlenih 12 ljudi, trije na upravi in v tehničnem sektorju, trije v izobraževanju odraslih in šest v sami knjižnici.