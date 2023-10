Vonj po vlagi se širi iz domala vsake hiše v Strugah, zaselku v občini Luče. Krajani se zavedajo, da jih morajo čim prej začeti ogrevati, sicer bo plesen uničila še nepoškodovane dele. Napovedane ohladitve jih skrbijo. Vodo imajo namreč še vedno speljano po ceveh po tleh in že prihodnji teden lahko zmrzne. Stroka se medtem še ukvarja s plazom nad Strugami. A ljudje imajo čakanja dovolj. Cesto, ki so jim jo pred kratkim odprli, bodo zaprli. Nenapovedano, da bo čim večje presenečenje. Pravijo, da druge možnosti nimajo. Terezija Zamernik vsak dan pride v hišo in upa, da se bo vanjo lahko čim pre...