Po treh letih spet razstavljale (FOTO)

V gasilskem domu na Zgornjem Brniku je Sekcija ročnih del Rožce in osat, ki deluje pri Društvu upokojencev Cerklje, med prazniki pripravila tretjo razstavo ročnih del z naslovom Dolgčas, kaj je to. Zaradi covida-19 skupina Rožce ni razstavljala tri leta, so pa doma izdelovale vezenine.

Vodja sekcije Marina Marko

Na ogled so bili prti, izdelani za različna obdobja v letu oziroma praznike, pa tudi zavese, rožice, slike, krstni prti s sliko in posvetilom ter prti za pokrivanje velikonočnih košar. Svoja dela so postavile na ogled Barbara Jenko, Marjetka Polajnar, Marinka Vajs, Anica Sirc, Karolina Bider, Ani Dobnikar, Dragica Kropivnik, vodja sekcije Marina Marko, Joži Mlakar, Marjeta Žižek ter Ivan Kropivnik.

Devet vezilj je svoje izdelke predstavilo v različnih tehnikah. Marjeta Žižek, ki je s 84 leti najstarejša mojstrica izdelave igrač iz naravnih materialov, se je predstavila še z unikatnimi pletenimi in kvačkanimi izdelki ter okraski. Na razstavi so Rožce postavile na ogled tudi velikonočne prte izpred šestdeset let in več, ki so jih vezle v mladosti! Med rožcami pa so imela dekleta tudi osat, to je bil Ivan Kropivnik, ki je uspešen v rezbarjenju, pletenju košar, slikanju, tudi na steklo, izdelovanju panjskih končnic, glinenih izdelkov in sveč iz čebeljega voska.

9 9 vezilj je sodelovalo.

Pred osmimi leti je za nov gasilski dom na Zgornjem Brniku naredil kip sv. Florijana, ki še danes krasi tamkajšnjo veliko dvorano.

V ponedeljek so za prijetno vzdušje na razstavi poskrbeli veseli godci Henrik Lamovšek - Henček, Miro Basarac in Ivan Kropivnik. Delo pridnih rok je pohvalila tudi predsednica Društva upokojencev Cerklje Marta Hočevar.

Ivan Kropivnik je vsestranski.

Veseli godci so navdušili obiskovalce.