Po stoletju opremljeni, kot se šika (FOTO)

V Gasilskem domu Gornja Radgona so se končala največja obnovitvena dela, odkar je bil zgrajen leta 1982. Obnovo so izvedli v okviru meddržavnega projekta Co_Operation, gradbena dela na objektu pa so začeli izvajati avgusta, in sicer z zamenjavo strešne kritine. Ker bo gasilski dom v prihodnje sodoben izobraževalni center, ki bo omogočal izobraževanje in usposabljanje tako za člane PGD Gornja Radgona kot tudi za zunanje uporabnike, celo iz sosednje Avstrije, so obnovili tudi vse dvorane ter nabavili potrebno avdio-video opremo in pohištvo.

Prišel je dan, ki bo v kroniki našega društva za vedno zapisan z velikimi črkami.

Ob zaključku sanacije ter 26. občinskem prazniku domače občine so člani PGD Gornja Radgona slovesno prevzeli kar štiri nova vozila, med katerimi je v ospredju nova gasilska avtolestev, vredna 700.000 evrov. Tako je več kot jasno, da bodo radgonski gasilci v leto 2022, ko praznujejo častitljivih 140 let obstoja, vstopili s sodobno prenovljenim domom ter okrepljenim voznim parkom, v kar so vložili okoli 1,35 milijona evrov.

Navzoče je pozdravil domači župan Stanislav Rojko, ki ima razumevanje do gasilcev. FOTOGRAFIJI: Oste Bakal

O pridobitvah je spregovoril predsednik PGD Gornja Radgona Tomaž Munda. "Prišel je dan, ki bo v kroniki našega društva za vedno zapisan z velikimi črkami." Župan Stanislav Rojko je gasilcem ponudil sofinanciranje v znesku 350.000 evrov. Prijavili so se za nepovratna sredstva Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), k projektu so pritegnili tudi župana občine Radenci Romana Leljaka, ki je sofinanciral investicijo v znesku 85.000 evrov. Domači župnik Franc Hozjan je blagoslovil vozila, prenovljen dom in gasilce.

140 let bo prihodnje leto praznovalo PGD Gornja Radgona

Po predaji ključev, kar je bilo v domeni župana Rojka in poveljnika PGD Gornja Radgona Rajka Lipiča, so seveda nazdravili z domačo penino. Projekt je potekal skupaj z gasilci iz avstrijske Radgone/Bad Radkersburga.