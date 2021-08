Po Sloveniji postavljajo novi prometni znak: veste, kaj pomeni? (FOTO)

FOTO: Jože Suhadolnik, Delo



Na obrobju Ljubljane so danes namestili prvi prometni znak, s katerim v cestnem prometu uvajajo nov predpis, in sicer zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju v križiščih, kjer je nameščen črn znak z zeleno puščico. »Gre za novo pravilo, ki sledi cilju povečati pretočnost v cestnem prometu,« je pojasnil državni sekretarTakšen znak bodo po besedah Miheliča namestili le v preglednih križiščih, torej tam, kjer okoliščine to dopuščajo oz. kjer bo upravljavec cest presodil, da je to dopustno. V teh križiščih bodo imeli vozniki možnost, da se po lastni presoji odločijo, da kljub rdeči luči zapeljejo v desno, je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Mihelič.Danes so na križišču Celovške ceste in Kolesarske poti v Ljubljani tako namestili prvi takšen znak, v prihodnjih dneh pa jih bodo še več, tako na državnih kot na lokalnih oz. občinskih cestah. Med drugim naj bi jih v petek nekaj namestili v Novem mestu in Metliki.Kot je povedal Mihelič, so nekatere občine že pripravile nabor tovrstnih križišč, za državne ceste pa seznam križišč pripravlja direkcija za infrastrukturo.Tudi po besedah direktorja Agencije za varnost prometa Jožeta Hribarja takšen ukrep lahko izboljša pretočnost prometa, hkrati pa pomeni večjo obveznost voznikov, ki se bodo morali dobro prepričati, ali lahko varno zapeljejo skozi križišče.https://twitter.com/mzi_rs/status/1428325161242140673Na agenciji bodo v nadaljevanju z dodatnimi akcijami, tudi z videovsebinami, pisnimi gradivi in zloženkami, obveščali voznike o novem pravilu, je še pojasnil Hribar.