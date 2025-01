Po razkritju strašnih posnetkov sindikat zahteva tole ...

Sindikat kmetov Slovenije (SKS) ostro obsoja domnevno neupoštevanje predpisov o dobrobiti živali in varni hrani, ki so jih razkrili nedavni posnetki reje kokoši nesnic. »Če ti posnetki odražajo resnično stanje na eni od slovenskih farm, je to hud udarec za slovenske kmete, ki skrbijo za perutnino v skladu z evropskimi standardi,« opozarjajo.

Ti standardi po besedah sindikata ne le zagotavljajo dobrobit živali, temveč tudi višje stroške za kmete, ki s tem skrbijo za varno hrano za potrošnike.

Sindikat opozarja, da je preiskava o dejanskem stanju na farmi še v teku, zato v tem trenutku ne želijo dajati objektivnih sodb. Izpostavljajo pomen medsebojnega spoštovanja in opozarjajo, da lahko medijski linč ter širjenje nepreverjenih informacij uničita življenjsko delo kmetov, ki pogosto zajema več generacij.

Dodatne investicije v sisteme reje perutnine

SKS zato poziva pristojne inštitucije k temeljiti preiskavi in, v primeru ugotovljenih neskladnosti, k ustreznim ukrepom. Prav tako zahtevajo postopke proti posameznikom ali organizacijam, ki biovarstvenih predpisov niso spoštovali in s tem ogrozili javno zdravje.

Ob tem Sindikat kmetov Slovenije poudarja potrebo po dodatnih investicijah v sisteme reje perutnine, ki bodo kmetom omogočili izboljšanje pogojev za dobrobit živali. Ministrstvo za kmetijstvo in druge državne organe pozivajo, naj čim prej vzpostavijo ustrezne ukrepe za ta namen.

Odvračanje ljudi od kmetovanja

Sindikat opozarja na negativne učinke širjenja nepreverjenih informacij in javnih obtožb, ki na podlagi osebnih mnenj ali konkurenčnih interesov mečejo slabo luč na domače kmete. »S takšnim pristopom odvračamo ljudi od kmetovanja, kar posledično dviguje cene hrane,« opozarjajo.

V izjavi za javnost se kmetje sprašujejo, ali želimo z uničevanjem slovenskega kmetijstva prisiliti javne zavode in potrošnike, da se zanašajo na uvoz jajc iz držav, kjer je reja pogosto manj regulirana in neprimerljiva s slovenskimi standardi. »Ali je to res cilj posameznikov?« zaključujejo.