Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold je tudi letos pripravilo tradicionalni pohod po grajskih poteh. Tokratni pohod po občini, ki je bil že 19. po vrsti, je bil obenem poklon mednarodnemu dnevu muzejev. Udeleženci so si tako ogledali muzejsko zbirko Prebold skozi čas, ki domuje na prostoru Družbenega centra Marof v Dolenji vasi. Del propada Grajska preteklost Prebolda in okolice je zelo bogata, saj je tam stalo šest gradov. Pohod po grajskih poteh društvo organizira vsako leto od 2005. Tudi letos so se zbrali na dvorišču preboldske graščine, ki je še edini in najbolj impozanten stoječi...