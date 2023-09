Po poplavah samo v kmetijstvu za 145 milijonov evrov škode. Danes zadnji dan za povračilo plač

Avgustovske poplave so v kmetijstvu povzročile za 145 milijonov evrov škode, je pred zasedanjem kmetijskih ministrov EU, na katerem bo predstavila nastalo škodo, povedala ministrica Irena Šinko. Za letos je Sloveniji v okviru evropske kmetijske rezerve na voljo 1,2 milijona evrov, koliko sredstev bo na voljo leta 2024, pa še ni znano.

»Ocenjujemo, da je na področju kmetijstva škode za okrog 145 milijonov evrov, prizadetih je več kot 2700 kmetijskih gospodarstev,« je v izjavi za slovenske novinarje v Bruslju povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Šinko. Škoda je po njenih besedah v kmetijstvu nastala predvsem na zemljiščih, objektih, opremi in strojih. Težave so tudi z zalogami krme, gnojil in semen, pa tudi pri oddaji mleka.

Ministrica škodo že predstavila evropskemu komisarju

V gozdarstvu so bile poškodovane predvsem gozdne ceste, ki v nekaterih primerih predstavljajo edini dostop do kmetijskih gospodarstev, je pojasnila ministrica. Poškodovanih je bilo okoli 1700 kilometrov gozdnih cest, škoda pa znaša okoli 50 milijonov evrov. Poleg tega je bilo poškodovanih še okoli 1,5 milijona kubičnih metrov gozdnih lesnih sortimentov. V ribištvu, kjer so bili poškodovani predvsem objekti, ribogojnice in oprema, pa tudi prostoživeče in gojene ribe, škodo ocenjujejo na okoli šest milijonov evrov, je povedala ministrica.

Šinko je škodo v kmetijstvu, ki je nastala v avgustovskih poplavah, v začetku meseca na neformalnem zasedanju v Španiji že predstavila pristojnemu evropskemu komisarju Januszu Wojciechowskemu, danes pa bo s škodo seznanila še svoje ministrske kolege iz drugih članic. Kot je pojasnila, se pogovarjajo predvsem o proračunu za prihodnje leto, saj je krizna rezerva za letos že izkoriščena. V njej je bilo Sloveniji dodeljenih 1,23 milijona evrov. Za odpravo posledic poplav bodo namenili tudi ta sredstva, pri čemer je mogoče iz nacionalnega proračuna dodati 200 odstotkov sofinanciranja, je povedala Šinko.

Delodajalci imajo samo še danes čas za oddajo vloge

Delodajalci, ki so po poplavah v začetku avgusta odredili zaposlenim drugo delo, npr. čiščenje proizvodnih prostorov, lahko le še danes oddajo vlogo za povračilo izplačanih plač tem delavcem. Sprejemajo jih na zavodu za zaposlovanje, izplačane plače pa bodo prejeli povrnjene v celoti.

Povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu, je eden od ukrepov za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov, ki jih določa 31. avgusta sprejeti interventni zakon.

Povračilo izplačanih plač lahko delodajalci uveljavljajo za obdobje od 3. avgusta do 3. septembra letos. Pri tem je pomembno, da so zaposlenim odredili obveznost opravljanja drugega dela pisno. To so morali storiti najpozneje v petih dneh po uveljavitvi zakona, torej do 7. septembra.