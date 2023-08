Po polnoči prižgali alarme za točo, preverite, kje je največja verjetnost zanjo

Vreme nam ne prizanaša. Ponoči bo pretežno oblačno. Še bodo možne posamezne plohe. Na Primorskem bo suho, zapihala bo šibka burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Žal pa so pri Arsu nekaj po polnoči spet prižgali najvišjo stopnjo alarma za točo. Najbolj je ogrožena Ljubljana z okolico, Spodnje Posavje ter Savinjska.

FOTO: Arso

V četrtek bo sprva zmerno oblačno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne lahko nastane kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

