Po otroku vesela še naše nagrade

Poletje se kaže v vsej svoji mogočnosti. Sonce tu, sonce tam, vsi pa iščemo senco. Pa smo se na Slovenskih novicah z našimi partnerji odločili, da našim bralcem malce tole poletje olajšamo, osvežimo, začinimo, predvsem pa da vas malce nagradimo in pocrkljamo. Med nagrajenci Poletja s Slovenskimi novicami je tudiiz Trebnjega. Doma so bili vsi štirje: Špela,inSky. Špela in Aleš štejeta 31 let, ona prihaja iz okolice Ljubljane, Aleš iz okolice Dolenjskih Toplic, dom pa sta si ustvarila v Trebnjem. »Nekako na pol poti med Ljubljano in Novim mestom, vedno pa ostajajo odprte opcije za službo. Človek nikoli ne ve,« pove Špela, ki nam je predstavila tudi Mio, njuno prvorojenko, ki je minuli petek slavila šest mesecev! Prikupno dekletce se rado smeji, na veselje Špele in Aleša pa tudi pridno spi. »Ko Mia spi, vsi spimo. Ko je Mia pokonci, smo budni vsi. Sva pa vesela, ker ponoči resnično pridno spi,« še dodata ponosna očka in mamica, ki se v teh dneh spogledujeta z idejo, da bi Mia začela uživati tudi z gosto hrano. Da ne pozabimo, pri hiši je tudi nekaj več kot leto dni star bostonski terier Sky, prikupen in zvedav kuža. Ki je rad na zraku pa tudi sprehodi mu prijajo.V teh dneh, tednih in mesecih se pri naših gostiteljih vse vrti okoli Mie, vsi skupaj pa se borijo z vročino. »Imamo srečo, da je spalnica na strani, kjer ni tako vroče. Sicer pa brez klime ne gre, ne avtu ne v stanovanju,« poudari Špela, ki pristavi, da edini med njimi, ki se v teh dneh pokrije z odejico, je le Sky, ki je pač te sorte in mu tako ustreza. Veselijo se tudi dopusta, tja do Umaga jo bodo mahnili, da se malce okopajo in posončijo. Špela je še na porodniški, sicer pa je zaposlena v podjetju Presad, kjer vodi nabavo, Aleš pa dela v novomeški Krki.»Oči mi je dejal, naj se prijavim. Nikoli prej nisem sodelovala v takih ali drugačnih nagradnih igrah,« prizna Špela, ki je po našem klicu, da je bila izžrebana, nemudoma obvestila očeta, ki je v maniri dobrega gospodarja ocenil, da je na obzorju zabava! Saj bo, stvari v prtljažniku štirikolesnika se je nabralo! »Mi se bomo povabili, pa stvari bomo s sabo pripeljali. Bodo lažje pri njih naredili piknik, ker so v hiši,« preudarno pove Špela. Nagrad se je resnično nabralo za prijeten piknik! Letošnji pokrovitelji akcije so Magistrat Int. – Teekanne, Dana, Kotanyi in Anton. Magistrat Int. – Teekanne je prispeval velik paket Fresh ledenega čaja okusa breskev, Fresh sadni čaj granatno jabolko/breskev ter še stekleničko v srajčki Teekanne. Dana je dodala v svoje darilo vse tole: Dana svetla pitna voda, zero lubenica, smoothie hruška in limonada. Kotanyi je dodal začimbe, take prave, za kuho, peko in žar! Črnemu mletemu popru družbo delajo štiri začimbne mešanice, ki slišijo na ime: žar smoked, čevapčiči, buffalo perutničke in Toskana, v darilo pa so pristavili še natural snack – jabolčni čips s cimetom in dimljeno sol mlinček. Da se bodo začimbe porabile, potrebujemo še meso, zato Meso Kamnik (Anton) podarja bon za 20 evrov za nakup mesa v njihovih poslovalnicah. »O super,« pa se je Špela razveselila tudi prenosnega zvočnika JBL GO2, ki je majhen, vodoodporen in trpežen bluetooth zvočnik z odličnim zvokom, ki ga lahko uporabljate kjer koli in kadar koli – tudi na dežju. Na pikniku bo skrbel za glasbo, sicer pa za pravljice za Mio. Pa dober tek in prijeten piknik kličemo v Trebnje, kjer Špela in Aleš bdita nad svojo princesko Mio.