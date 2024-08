Po onesposobitvi bombe številne zahvale. »Vse je potekalo tako, kot je bilo dogovorjeno«

V Novi Gorici so včeraj uspešno onesposobili 226 kilogramov težko neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo minuli četrtek delavci našli na gradbišču novogoriške železniške postaje. Pristojni so s potekom deaktivacije zadovoljni. Med drugim so posebej omenili odlično sodelovanje slovenske in italijanske strani ter pohvalili prebivalce, ker so upoštevali navodila.

Član Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Aljaž Leban je pojasnil, da so deaktivacijo, ki je potekala po vnaprej pripravljenem načrtu in analizi, začeli po končani evakuaciji. Bombo so premaknili v izkopano luknjo, obloženo z dodatnim materialom, da v primeru detonacije ne bi povzročila prevelikih poškodb.

Nato sta pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi s prilagojenim orodjem z bombe odvila vžigalnik. Pri tem sta pazila, da nista uporabila prevelike sile. Ko sta odvila vžigalnik, so izvlekli še detonator, s tem pa je bila bomba onesposobljena. »Imamo plašč bombe z eksplozivom, ločeno od vžigalnega sistema,« je pojasnil končni izkupiček intervencije.

V njej je 96 kilogramov eksploziva. FOTO: Fb Nova Gorica

Vodja evakuacije Simon Vendramin je v izjavi za medije pojasnil, da je ta potekala nemoteno, brez zapletov. Za organizacijo so imeli po njegovih besedah na voljo en dan, kar je zahtevalo veliko truda. Prebivalcem se je zahvalil za upoštevanje navodil. Zahvalil se jim je tudi načelnik Policijske postaje Nova Gorica Sejad Jušić. Policija v času evakuacije ni ugotovila niti enega prekrška. »Vse je potekalo tako, kot je bilo dogovorjeno,« je poudaril.

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan se je zahvalil vsem sodelujočim pri deaktivaciji. V intervenciji je na slovenski strani meje sodelovalo 123 oseb, med njimi pripadniki Civilne zaščite, gasilci, policisti, taborniki in člani Rdečega križa Slovenije. »Iskrena zahvala in moj osebni poklon vsem, ki so sodelovali pri sami operaciji ... da smo zadevo hitro in učinkovito spravili pod streho,« je poudaril župan Nove Gorice Samo Turel.

Kot je v četrtek na novinarski konferenci pojasnil poveljnik Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič, je najdena bomba MC 500-lb težka 226 kilogramov, v njej pa je 96 kilogramov eksploziva. To je že sedma bomba, ki so jo našli med obnovo novogoriške železniške postaje.

Območje so zavarovali. Arhivska fotografija. FOTO: Jože Suhadolnik

Evakuacija

Pred začetkom deaktivacije letalske bombe so tako na slovenski kot italijanski strani evakuirali okoliške prebivalce. Na slovenski strani so vzpostavili dve varnostni območji. Za prvo, ki je segalo 400 metrov od mesta najdbe bombe, so zapovedali popolno evakuacijo. Za drugo, rumeno območje, na katerem živi 2064 ljudi, pa je veljal ukrep zaklanjanja. To pomeni, da ljudje po sprožitvi zvočne sirene niso smeli na prosto. To območje je na slovenski strani meje segalo od 400 do 600 metrov od najdišča bombe.

Na slovenski strani se je evakuacija začela ob 8. uri, zaključila pa okoli 9. ure. Nato so pristojni do 10. ure preverjali, ali je na območju evakuacije morda ostala še kakšna oseba. Ob 10.08 so sprožili zvočno sireno za nevarnost. Onesposobitev se je nato začela ob 10.30. Manjša zamuda je nastala zaradi težav pri nameščanju bombe v vdolbino. Zvočna sirena je ob 10.46 naznanila konec nevarnosti.