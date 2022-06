Po odpovedi Tednika in krajšanju oddaj Tamara Vonta sklicala sejo odbora DZ

Odbor DZ za kulturo danes govori o novinarski avtonomiji in pravici do obveščenosti kot poslanstva RTV Slovenija. Predsednica odbora Tamara Vonta iz Gibanja Svoboda je sejo sklicala zaradi dogajanja na zavodu, katerega sindikati, združeni v koordinaciji, so v ponedeljek opozorili na grob poseg vodstva RTV v novinarsko avtonomijo.

Koordinacija je v ponedeljek od 14. do 23. ure nadaljevala stavko, ki so jo začeli 23. maja. Zahtevajo novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo, dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač v zavodu ter socialni dialog.

Cenzura na dan stavke

Na pereče stanje so opozorili tudi s shodom na Trgu republike. Predsednica koordinacije Helena Milinković je ob tem opozorila, da so na dan stavke doživeli cenzuro, ki je najhujša oblika posega v novinarsko delo. Generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough in odgovorna urednica televizijskega informativnega programa Jadranka Rebernik sta namreč skrajšala televizijske dnevnoinformativne oddaje na nekaj minut in prepovedala produkcijo oddaje Tednik, čeprav je stavkovni odbor pripravil neokrnjene dnevnoinformativne oddaje, Tednik pa bi obravnaval pomen javnih medijev.