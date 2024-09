Po odmevni vojaški nesreči vojak rešen osebnega stečaja

Pred časom smo poročali, da se je med vojaško vajo leta 2021 zgodila nesreča, poškodovane so bile tri osebe. Vojak, ki je vozil, je bil disciplinsko in kazensko obravnavan, januarja letos pa je prejel še regresni zahtevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), po katerem bi moral, solidarno z ministrstvom za obrambo, vrniti znesek zdravljenja poškodovancev, skupaj skoraj 34.600 evrov. Zdaj je zadeva vendarle urejena. Vojaku tega zneska ne bo treba plačati, v Sindikatu vojakov Slovenije (SVS) pa so z navdušenjem sprejeli novico, ki jim jo je pred dnevi posredoval državni sekretar Damir Črnčec.

Kritje škode je prevzela Generali

Tako ZZZS od vojaka s tožbo ne bo terjal denarja oziroma kritje nastale škode je v celoti prevzela zavarovalnica Generali. Pri njej ima ministrstvo za obrambo zavarovana vojaška vozila, torej tudi bojna vozila hummer, s katerim se je zgodila nesreča. »Za omenjena vozila velja zavarovanje odgovornosti AO za smrt, telesne poškodbe in prizadeto zdravje: po zakonu določene zavarovalne vsote, povečane za 100 odstotkov. AO velja za vse potnike v vozilu,« so sporočili z ministrstva. Zagotovili so še, da je zadeva uradna in z zavarovalnico dokončno dogovorjena.

Bil je tako disciplinsko kot kazensko že kaznovan. Nad njim je viselo še visoko finančno breme. Dogovorili so se, čeprav so bile možnosti majhne.

Zavarovalnica Generali je po njihovih navedbah izpolnila predmetno obveznost s plačilom pavšalne odškodnine za škodo, ki je nastala ZZZS zaradi poškodb zavarovanih oseb v prometni nesreči oziroma pri uporabi zavarovanega motornega vozila. Ministrstvo je bilo o izvršitvi obveznosti obveščeno 11. septembra 2024. »S tem je rešen regresni zahtevek ZZZS tudi v delu, ki se je nanašal na pripadnika Slovenske vojske, ki je bil voznik,« so nedvoumni na ministrstvu.

O finančnem bremenu vojaka smo poročali julija letos, ko je sindikat napovedal, da bo, če bo moral škodo kriti sam, organiziral zbiranje sredstev s SMS-sporočili in prošnjami podjetjem. Vojak bi šel, če bi moral plačati tako visok znesek, le še v osebni stečaj, je bil takrat jasen prvi mož sindikata Gvido Novak.

Spomnil je, da je pred nesrečo na enak način odpeljal dve vožnji, zraven je bil tudi poveljnik, a ga ni opozoril, da vozi prehitro ali da bi bilo kar koli narobe. Vojak je imel že izkušnje z vožnjo tega vozila, tudi na misijah, kjer so bile obremenitve in hitrosti višje, pa nezgode ni bilo. Za to, da je bilo v vozilu preveč oseb in da je bilo tako že večkrat pred tem, da se kaj zgodi, po Novakovem mnenju ne more biti kriv vojak, ki je zgolj izpolnjeval ukaze nadrejenih, a so vso krivdo prenesli nanj.

Kaznovalni nalog okoli 1000 evrov

V sindikatu so iz pridobljenih informacij sklepali, da za nesrečo ni bila kriva neprilagojena hitrost, ampak naj bi bila v krmilju prevelika zračnost, prav tako je z vozila ob nesreči snelo pnevmatiko, vzrok za to ni znan oziroma ga vojak ni mogel predvideti. Kljub temu je bil v disciplinskem postopku spoznan za krivega, s tem pa je bil tudi izid kazenskega postopka zoper njega že začrtan. Izdan mu je bil kaznovalni nalog okoli 1000 evrov, ker kot vojaška oseba iz malomarnosti pri vaji ni storil predpisanih ali ukazanih varnostnih ali previdnostnih ukrepov ter je s tem spravil v nevarnost življenje ljudi, posledica njegovega ravnanja pa so bile hude telesne poškodbe več oseb.

Ni mogel dokazati, da vozilo ni bilo brezhibno.

Predsednik sindikata je dejal, da vojak ni imel nobene možnosti niti v disciplinskem postopku, saj ni mogel dokazovati, da vozilo ni bilo brezhibno, vsi so se mu zoperstavili. »Vojaška policija je v tem primeru ščitila vojsko,« je navedel. Po opisani kalvariji si bo zdaj vojak lahko končno oddahnil, saj mu je z ramen padlo visoko finančno breme.

Na ministrstvu za obrambo pa zdaj, ko je zadeva, ki je v javnosti in med vojaki zelo odmevala, rešena, zaključujejo, da vedno proučijo vse možnosti za ugodno rešitev za zaposlene.